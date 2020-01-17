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Kirli havada KOAH hastalarına öneriler

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Nurhayat Yıldırım; “Hastalarımız zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalı. Çıkmak zorunda kaldıklarında ise maske kullanmalı.”

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Hava kirliliğine atfedilen hastalıklar arasında en büyük payı, alt solunum yolu enfeksiyonları ve kronik obstrüktif akciğer hastalığının ( KOAH) aldığını söyleyen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Nurhayat Yıldırım; “Hastalarımız zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalı. Çıkmak zorunda kaldıklarında ise maske kullanmalı.” dedi.

Sigara ve diğer tütün ürünlerine bağımlılık, biyoyakıt dumanına maruz kalma, iç ve dış ortam kirliliği nedenleri ile ortaya çıkan KOAH özellikle 40 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 10’unda görülüyor.1-2 Tüm dünyada kalp damar hastalıkları ve inmelerden sonra üçüncü en sık ölüm nedeni olan KOAH’ta ölümlerin %26,8’inden dış ortam partikül maddelerinin etkileri görülüyor. 3-4 Hava kirliliğinin neden olduğu hastalıklar arasında en büyük payı, alt solunum yolu enfeksiyonları ve KOAH oluşturuyor.

Türkiye’de 3 milyon KOAH hastası olduğunu ve havayolları duyarlılığı artmış olduğu KOAH olgularında özellikle kirli havalarda semptomların arttığının altını çizen Prof. Dr. Nurhayat Yıldırım; “Kış mevsiminde hem hava kirliliği ve hem de viral ve bakteriyel enfeksiyonların artması ile beraber hastaların hayatını tehdit eden alevlenmeleri de fazlalaşır. Bu iki faktörün bir arada olması da hastaların alevlenme tehlikesini artırır.” dedi.

Kirli havalarda hastaların daha dikkatli olması gerektiğini söyleyen Yıldırım hastalara şu önerilerde bulundu; “Hastalarımız hava kirliliğinin arttığı bu günlerde zorunlu olmadıkça dış ortama çıkmamalı. Çıkmak zorunda kaldığında maske kullanmalı, günlük sıvı alımını, ilaçlarını düzenli kullanmayı ihmal etmemelidir. Günlük yakınmalarında beklenmedik artışlar olduğunda ihmal etmeden doktoruna başvurmalılar.”
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Bugün 12:20 TSİ - Sağlık

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