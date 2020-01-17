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Başkan Demirel karne dağıttı

Etimesgut Belediyesi kreş ve gündüz bakımevlerinde eğitim gören 500 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Elif Duman
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Etimesgut Belediyesi kreş ve gündüz bakımevlerinde eğitim gören 500 öğrenci karne heyecanı yaşadı. Miniklerin karnelerini Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel dağıttı.

Demirel, öğrencilerle tek tek ilgilendi, öğrencilerin karnelerini kontrol ederek notlarına baktı.

Demirel, öğrencilerle sohbet ederek başarılarından dolayı hepsini tebrik etti.

Demirel, belediye bünyesinde 5 kreş ve gündüz bakımevinin hizmet verdiğini belirterek bu kreşlerde 500'e yakın çocuğun okul öncesi eğitim aldığını söyledi.

Demirel "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın en iyi eğitimleri almaları için büyük gayret sarfediyoruz. Bu yönüyle okul öncesi eğitimi çok önemsiyoruz. Zübeyde Hanım, Güzelkent, Ahi Elvan, Devlet Bahçeli Tesisleri ile Eryaman Kreşimizle yavrularımıza okul öncesi eğitime hizmeti sunuyoruz. Bugün de çocuklarımız karnelerini aldılar. Tüm öğrencilerimizi ve velilerimizi tebrik ediyorum." dedi.
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Bugün 13:16 TSİ Ankara/ Etimesgut- Belediye

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