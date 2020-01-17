Velilere karne değerlendirmesi için öneriler!

2019-2020 eğitim-öğretim yılının birinci döneminin son zili bugün tüm öğrenciler için çalıyor. Öğrenciler ara karnelerini alarak sömestir tatiline girerken, bazıları başarılı karnelerle eve mutlu bazıları ise düşük notları nedeniyle evlerine kaygılı dönecek. GEN Koleji Rehberlik Bölümü’nün uzman eğitimcileri; velilerin, öğrencilerin ara karnelerini doğru değerlendirmeleri ve verimli bir sömestir tatili geçirmelerini sağlamaları için önerilerini paylaştı.

Düşük notların bulunduğu karnenin tek sorumlusunun öğrenci olmadığının, ailelerin kendini de sorumlu tutarak çocuklarıyla empati kurmaları gerektiğinin altını çizen GEN Koleji rehber eğitmenleri önerilerini söyle aktardı;

Çocuğun başarısını çok yönlü olarak değerlendirin

Başarının tek göstergesi yüksek not değildir. Her öğrenci dönem boyunca elinden gelenin en iyisini yapmak için çabalar. Öğrenci hem fiziksel hem de zihinsel açıdan süreç içinde yorulabilir. Öğrencinin karnesi nasıl olursa olsun yarıyıl tatiline ihtiyacı olduğu ve hak ettiği unutulmamalı. Tatil süresince karne hakkında konuşulmasından kaçınılması ve çocuğun başkalarıyla kıyaslanmaması çocuğunuzun duygusal sürecini olumlu yönde etkileyerek kaygılarını gidermesine yardımcı olacaktır.

Karne hediyelerinde dengeli olun

Birçok anne ve babanın çocuğuna karne hediyesi olarak abartılı hediyeler alıyorlar. Aynı şekilde çocukların da bu yönde beklentileri olabiliyor. Başarılı karnenin çok büyük bir şekilde ödüllendirilmesine gerek olmadığı gibi, başarısız olan karneleri de çok fazla abartmamak gerekiyor. Çocuklara, ödüllerin en büyüğünün bireyin başarısından alacağı hazzın olduğu anlatılmalı. Çocuklarınıza zaman ayırmak, onlara sevgi göstermek ve keyif alarak kendilerini geliştirebilecekleri etkinliklere katılmalarını sağlamak onlar için en güzel ödül olacaktır.

Tatil döneminde öğrencilerin aileleriyle kaliteli zaman geçirmeye ihtiyacı var

Öğrencilerin tatil süresince cep telefonu, tablet bilgisayar ve oyun konsollarına uzun saatler boyunca teslim olmasına izin verilmemeli. Bunun yerine, sömestir tatili çocuklar için verimli programlanmalı. Sömestir programınızda çocuğunuzun ilgisini çekebilecek bir içerikteki tiyatroya ve sinemaya gidebilir, yetenek ve ilgi alanlarına göre resim, sergi, konserlere katılabilir, yakın çevredeki tarihi yer ve müzeler ziyaret edebilir, kitap okuyarak, okuduğunuz kitaplar hakkında sohbet edebilir, çocuğunuzla birlikte hem kişisel hem de sosyal gelişimi destekleyecek çeşitli atölyelere katılabilir ve aile içi bağları güçlü ve sıcak tutmak amacıyla akraba ziyaretleri yapabilirsiniz.

LGS ve YKS öğrencileri rutin çalışmalarını ihmal etmesin

LGS ve YKS gibi merkezi sınavlara hazırlanan öğrencilerin rutin çalışma düzenlerini koruyarak aynı şekilde çalışmaya devam etmeleri önemli… Diğer yandan, sınava hazırlanan öğrenciler de tatil süresince dışarıda etkinliklerde vakit geçirmeyi isteyeceklerdir. Bu durumda onları katı bir şekilde reddetmemeli, haftalık çalışma planı içerisinde boş zaman yaratılarak, rahatlamaları ve dinlenmeleri için fırsat sağlanmalıdır. Aksi tutumlar, öğrencinin motivasyonunu düşürecektir.

İkinci döneme daha hazırlı olmak için eğlenceli öğrenmeyi tercih edin

Sömestir tatilinin öğrenciler açısından dinlendirici, geliştirici ve keyifli olması öğrencilerin eğitim-öğretim yılının ikinci dönemine daha hazır olarak başlamaları için çok değerli olacaktır.