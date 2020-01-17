Çocuklara Karne Armağanı "Çocuk Heykel" Müzikali

19 Ocak 2020 Pazar saat 13.00’de Leyla Gencer Sahnesi’nde sahnelenecek olan, İlke Karcılıoğlu’nun müziklerini yaptığı, Ayça Nur Kip Akyol’un öyküsünü yazdığı, Ali Yoleri ve Ayça Nur Kip Akyol’un librettosunu üstlendiği, Nezih Seçkin’in orkestra şefliğini yaptığı ÇOCUK HEYKEL, Zeynep Çelen Tamer rejisiyle sahneleniyor.

Sorunlarımızın üstesinden nasıl gelebileceğimizi, sevgiyle yoğrulmuş ve büyük arzu ve istemle desteklenmiş hayallerimizi nasıl gerçeğe dönüştürebileceğimizi gözler önüne seren müzikal; yeni taşındıkları semtin sokaklarında üzgün bir şekilde dolaşan DENİZ, çok ama çok tuhaf bir arkadaş edinir. Her yıl 24 Kasım’da canlanıp, gerçek bir çocuğa dönüşen ÇOCUK HEYKEL’dir bu… İkisi el ele verip semtte dolaşmaya başlar ve karşılarına türlü sorunları olan başka çocuklar, yalnızlık çeken yaşlılar ve anlaşılamadıkları için üzülen ve topluma yabancılaşan yetişkinler çıkar. Küçük bir bilge gibi hayatla ilgili sırlar veren ÇOCUK HEYKEL’in hikayesi; 19 Ocak Pazar saat 13.00’de Leyla Gencer Sahnesi’nde.

ÇOCUK HEYKEL (Çocuk Müzikali / 1 Perde)

Müzik: İlke Karcılıoğlu

Öykü: Dr.Ayça Nur Kip Akyol

Libretto: Ali Yoleri, Dr.Ayça Nur Kip Akyol

Orkestra Şefi: Nezih Seçkin

Rejisör: Zeynep Çelen Tamer

Dekor-Kostüm Tasarım: Gürcan Kubilay

Çocuk Korosu Şefi: Hülya Kazan, Öykücan Yavşan

Koreograf: Victorya Kahraman

Işık Tasarım: Tahsin Çetin