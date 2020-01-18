Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 10:12 TSİ- Belediye G: Bugün 10:31 TSİ

Altındağ kreşlerinde karne sevinci

Altındağ Belediyesi’ne bağlı olarak hizmet veren kreşlerde eğitim-öğretim yılının birinci dönemi sona erdi. Kreşe gidiyor olmanın sevincini yaşayan minik öğrenciler, ara karnelerine kavuştu.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Altındağlı minikler karne sevinci yaşadı. Altındağ Belediyesi’ne bağlı olarak hizmet veren Ali Ersoy, Aydınlıkevler ve Güneşevler kreşlerinde öğrenim gören minikler ara karnelerini aldı. Miniklerin karne sevincine Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı da ortak oldu. Okul öncesi eğitime büyük önem verdiklerini her fırsatta vurgulayan Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Altındağlı çocukların daha aydınlık bir geleceğe kavuşması için çalışmalarının artarak devam edeceğini söyledi. “ Okul öncesi eğitim dönemi, bir çocuğun eğitim sürecinin başladığı en önemli dönemdir.” diyen Başkan Balcı, “Çocuklarımıza bu yaşlarda verilen eğitimler geleceklerini şekillendirmede de büyük rol oynuyor.” dedi.

GELECEK EMİN ELLERDE…

Altındağlı miniklerin karnelerine kavuştukları an yaşadıkları sevinç de görülmeye değerdi. 5 yaş grubu öğrencileri,  yıldızlarla dolu karneleriyle ailelerinin göğsünü kabarttı. Yıl içinde öğrendikleriyle hayata emin ellerde hazırlanan minik öğrencilerin, ortak iş yapabilme becerileri dikkatlerden kaçmazken, arkadaşlık bağlarının üst seviyede olduğu gözlendi. Yüzlerinden gülücük eksik olmayan minik öğrenciler, karneleriyle birlikte bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

DERECE YAPAN ÖĞRENCİLERE HEDİYE

Başkan Balcı ayrıca Solfasol Mahallesi’ndeki Hacı Bayram İmam Hatip Ortaokulu ile Halil Naci Mıhçıoğlu İlkokulu’nda da öğrencilerin yarıyıl karne sevincine ortak oldu. Altındağ Kaymakamı Erol Karaömeroğlu ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Şefika Biçer’in katıldığı karne töreninde Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeler verdi.
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Kolombiya Büyükelçisinden Taşdelen’e ziyaret mask
Kolombiya Büyükelçisinden Taşdelen’e ziyaret
Bin Çocuk Korosu kayıtları başladı mask
Bin Çocuk Korosu kayıtları başladı
Başkan Oğuz esnaf ve sanatkarları yalnız bırakmadı mask
Başkan Oğuz esnaf ve sanatkarları yalnız bırakmadı
Mamak’ta yarıyıl tatil zilini Bakan Selçuk çaldı mask
Mamak’ta yarıyıl tatil zilini Bakan Selçuk çaldı
Başkan Altınok: ''Hiçbir şey vatandaşımızın huzur ve güvenliğinden önemli olamaz'' mask
Başkan Altınok: ''Hiçbir şey vatandaşımızın huzur ve güvenliğinden önemli olamaz''
Başkan Yaşar, öğrencileri karne günü yalnız bırakmadı mask
Başkan Yaşar, öğrencileri karne günü yalnız bırakmadı
Mobil Okul öğrencileri karne heyecanı yaşadı mask
Mobil Okul öğrencileri karne heyecanı yaşadı
Başkan Oğuz öğrencilerin heyecanına ortak oldu mask
Başkan Oğuz öğrencilerin heyecanına ortak oldu
Başkan Altınok’tan öğrencilere sömestir hediyesi mask
Başkan Altınok’tan öğrencilere sömestir hediyesi
Başkan Demirel karne dağıttı mask
Başkan Demirel karne dağıttı

Bugün 10:12 TSİ Ankara/ Altindağ- Belediye

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Kolombiya Büyükelçisinden Taşdelen’e ziyaret mask
Kolombiya Büyükelçisinden Taşdelen’e ziyaret
Bin Çocuk Korosu kayıtları başladı mask
Bin Çocuk Korosu kayıtları başladı
Başkan Oğuz esnaf ve sanatkarları yalnız bırakmadı mask
Başkan Oğuz esnaf ve sanatkarları yalnız bırakmadı
Mamak’ta yarıyıl tatil zilini Bakan Selçuk çaldı mask
Mamak’ta yarıyıl tatil zilini Bakan Selçuk çaldı
Başkan Altınok: ''Hiçbir şey vatandaşımızın huzur ve güvenliğinden önemli olamaz'' mask
Başkan Altınok: ''Hiçbir şey vatandaşımızın huzur ve güvenliğinden önemli olamaz''
Mobil Okul öğrencileri karne heyecanı yaşadı mask
Mobil Okul öğrencileri karne heyecanı yaşadı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Teşekkür Belgesi ile onurlandırıldılar mask
Teşekkür Belgesi ile onurlandırıldılar
Ankara Ülkü Ocaklarından Karne Hediyesi mask
Ankara Ülkü Ocaklarından Karne Hediyesi
Etimesgut'tan Yunus Hocasına Can'dan Vefa ve Veda mask
Etimesgut'tan Yunus Hocasına Can'dan Vefa ve Veda
Altındağ’da “balık” operasyonu mask
Altındağ’da “balık” operasyonu
Osmanlıspor, taktik ve gol çalıştı mask
Osmanlıspor, taktik ve gol çalıştı
Komşunuzun idrar kaçırma problemi sizinkinden çok farklı olabilir! mask
Komşunuzun idrar kaçırma problemi sizinkinden çok farklı olabilir!

GALERİ

“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti mask
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti
"Önceliğimiz temiz çevre" mask
"Önceliğimiz temiz çevre"
"Keçiörenli Görme Engelli Çocuklar Origamiyle Tanıştı" mask
"Keçiörenli Görme Engelli Çocuklar Origamiyle Tanıştı"
Altındağ'da Tekvando Dersleri Başladı mask
Altındağ'da Tekvando Dersleri Başladı
“Sıfır Bir” Filminin ilk galası İstanbul'da yapıldı mask
“Sıfır Bir” Filminin ilk galası İstanbul'da yapıldı
Hemofili A hastalığının Türkiye’ye maliyeti 3 milyar TL mask
Hemofili A hastalığının Türkiye’ye maliyeti 3 milyar TL
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL