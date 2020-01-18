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Başkan Oğuz esnaf ve sanatkarları yalnız bırakmadı

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçede kurulan Köprübaşı Kahramankazan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nin olağan genel kurulunda esnaf ve sanatkarlarla buluştu.

Elif Duman
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Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçede kurulan Köprübaşı Kahramankazan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nin olağan genel kurulunda esnaf ve sanatkarlarla buluştu. Oğuz, belediye olarak esnaf ve sanatkarların her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Kahramankazan’da, mevcut esnaf kredi ve kefalet kooperatifinin kredi verme yetkisinin üst birlik tarafından iptal edilmesinin ardından, esnafların kredi ihtiyacını karşılamak amacıyla bir süre önce kurulan Köprübaşı Kahramankazan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nin 1. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. İlçedeki bir restoranda yapılan genel kurulda Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da esnaf ve sanatkarları yalnız bırakmadı. 

Her zaman yanınızdayız

Başkan Oğuz, burada yaptığı konuşmada, esnafın mağdur olmaması için ikinci kredi kefalet kooperatifini kurulduğunu anımsatarak, “Bu kurumlar şahıslara bağlı baki kurumlar değildir. Bu kurumlar devletimizin milletimizin gücünü, halkla olan irtibatını kuran kurumlardır. Dolayısıyla bu kurumlar gücünü devletten alır, esnafından üyelerinden kooperatifinden alır” dedi. Başkan Oğuz, genel kurulun ardından oluşacak yönetim kuruluna başarılar dileyerek, belediye olarak tüm esnaf ve sanatkarların her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Ali Yılmaz seçildi

Genel kurulda, oluşturulan divan kurulu başkanlığında 13 madde görüşülerek oy birliği ile karara bağlandı. Yönetim, denetim ve üst kurul üyeliklerinin seçimleri yapıldı. Genel kurulda, aynı zamanda AK Parti Belediye Meclis Üyesi de olan Ali Yılmaz, kooperatifin kurucu başkanı olarak seçildi. Yılmaz, seçimin ardından yaptığı konuşmada, kendisine ve yönetimine gösterilen güven için teşekkür etti.

Akgül çalışmalarını durdurmuştu

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Genel Başkanı Abdulkadir Akgül, geçtiğimiz yıl Kahramankazan’daki esnaf ve sanatkarlarla bir araya gelmişti. Akgül, birliğin alt kuruluşu olan Kahramankazan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Gökdemir’i, kooperatifin gücünü kendi siyasi ve kişisel çıkarları için kullanmakla suçlayarak, kooperatifin çalışmalarına ve faaliyetlerine son verdiğini söylemişti.
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Bugün 10:54 TSİ Ankara/ Kahramankazan- Belediye

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