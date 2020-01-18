Boluspor hazırlıkları tamamlandı

TFF 1. Lig’in 18. haftasında yarın deplasmanda Boluspor’la karşılaşacak olan başkent ekibi bu maçın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde kulübün Batıkent Tesisleri’nde yapılan haftanın son antrenmanı yaklaşık olarak 1 saat sürdü.
Isınma ve koordinasyona yönelik oyunla başlayan antrenman 5’e 2 top kapma oyunuyla devam etti.
Yarı sahada taktiğe yönelik oynanan maçla çalışmalar son buldu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz