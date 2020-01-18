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Boluspor hazırlıkları tamamlandı

Osmanlıspor, Boluspor’la oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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TFF 1. Lig’in 18. haftasında yarın deplasmanda Boluspor’la karşılaşacak olan başkent ekibi bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde kulübün Batıkent Tesisleri’nde yapılan haftanın son antrenmanı yaklaşık olarak 1 saat sürdü.

Isınma ve koordinasyona yönelik oyunla başlayan antrenman 5’e 2 top kapma oyunuyla devam etti.

Yarı sahada taktiğe yönelik oynanan maçla çalışmalar son buldu.
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Kuvvetle başladı taktikle tamamladı
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Boluspor hazırlıkları tamamlandı mask
Boluspor hazırlıkları tamamlandı
Başkent ekibi taktiğe devam etti mask
Başkent ekibi taktiğe devam etti
Osmanlıspor, taktik ve gol çalıştı mask
Osmanlıspor, taktik ve gol çalıştı
Osmanlıspor'da Boluspor maçı hazırlıkları başladı mask
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