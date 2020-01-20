Yarıyıl tatilinde çocuklar için pratik beslenme ipuçları

“Nar hastalıkları savıyor”

Çocuklarımızı hastalıklardan korumak için, mevsim meyvelerinden günde 1 veya 2 porsiyon yemelerine dikkat etmeliyiz. Nar, bu mevsimin en kıymetli meyvelerinden biridir. 5 yemek kaşığı kadar ayıklanmış nar; mükemmel bir vitamin ve mineral deposu, adeta bir hastalık savardır. Çocuklara ara öğünlerinde; 3 kaşık yoğurdun üzerine, 5 kaşık kadar nar ekleyerek lezzetli ve besleyici bir ara öğün hazırlayabilirsiniz. Böylelikle abur cubur isteklerinin de düştüğünü göreceksiniz.

Valizinizde atıştırmalıklara yer açın

Seyahat planınız var ise; sağlıklı atıştırmalıkları da önceden planlamanız, çocuklarınızın tatil döneminde arttığını gözlemlediğiniz besin tüketme ihtiyaçlarına, doğru karşılık vermenizi sağlar. Aksi takdirde, çocuğunuzun besleyici içeriği neredeyse yok diyebileceğimiz atıştırmalıklarla dolu bir gün geçirmesi kaçınılmaz. Bunun için valizinizde kuruyemiş (ceviz, badem, fındık gibi) ve kuru meyvelere de ufak da olsa yer açabilirsiniz. Bu sayede, günün en azından bir atıştırmalık öğününde, sağlıklı bir seçeneğiniz olacaktır.

Her gün 3 avuç sebze, 2 avuç meyve!

Tatil de olsa, ailecek günde; 5 porsiyon sebze ve meyve tüketme hedefinizin olduğunu, çocuklarınıza hatırlatın. Bunu her gün “3 avuç kadar sebze, 2 avuç kadar meyve tüketmeliyiz” şeklinde somutlaştırabilirsiniz. Bu dönemde; ev dışında geçirilen süreler artacağından, günün en azından bir öğünü, dışarıda olduğunuz zamana denk gelecektir. Restoran seçimlerini, çocuğunuzun yeterli protein ve sebze yiyebileceği yerlerden yana kullanmanız önemli. Izgara köfte/tavuk/et/ balık yanında, çocuğunuzun sevdiği sebzelerle hazırlanmış bir salata sipariş edebilirsiniz. Ayrıca daha önce bahsettiğim; meyve ve kuru yemişlerle destekleyeceğiniz bir ara öğün sayesinde, çocuğunuzun ana öğündeki iştahını normal seviyelerde tutabilirsiniz.

İşte sağlıklı atıştırmalık tarifi!

Bu dönemde hem iyi vakit geçirmek, hem de çocuğunuzda sağlıklı beslenme alışkanlıkları oluşturmak adına çocuğunuzla birlikte “evde sağlıklı atıştırmalık hazırlama” etkinliği yapabilirsiniz. Bunun için şu tarifi deneyebilirsiniz:

- 1 paket en az yüzde 70 kakao içeren çikolata

- Kuru çilek (ya da istediğiniz herhangi bir kuru meyve)

Çikolatayı benmari usulü eritin (Bu aşamayı yetişkinler yapmalı). Ardından erimiş çikolataya kuru çilekleri tek tek daldırarak çileklerin bir bölümünü çikolata ile kaplayın. Çikolataya batırılmış çilekleri, tek tek yağlı fırın kağıdının üzerine dizin ve buzdolabına alarak çikolatanın bir süre donmasını bekleyin. Ara öğünlerde sağlık ve afiyetle tüketeceğiniz atıştırmalıklarınız hazır!