Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 09:49 TSİ- Sağlık G: Bugün 10:46 TSİ

Yarıyıl tatilinde çocuklar için pratik beslenme ipuçları

Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Uzm. Dyt. Sinem Usuk, “Sömestir tatili; kışın en soğuk ve bulaşıcı hastalıkların en yaygın dönemine denk geldiği için çocuklarımızın bu dönemde, besleyiciliği yüksek gıdalar ile beslenmesine dikkat etmeliyiz.”

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

“Nar hastalıkları savıyor”

Çocuklarımızı hastalıklardan korumak için, mevsim meyvelerinden günde 1 veya 2 porsiyon yemelerine dikkat etmeliyiz. Nar, bu mevsimin en kıymetli meyvelerinden biridir. 5 yemek kaşığı kadar ayıklanmış nar; mükemmel bir vitamin ve mineral deposu, adeta bir hastalık savardır. Çocuklara ara öğünlerinde; 3 kaşık yoğurdun üzerine, 5 kaşık kadar nar ekleyerek lezzetli ve besleyici bir ara öğün hazırlayabilirsiniz. Böylelikle abur cubur isteklerinin de düştüğünü göreceksiniz.

Valizinizde atıştırmalıklara yer açın

Seyahat planınız var ise; sağlıklı atıştırmalıkları da önceden planlamanız, çocuklarınızın tatil döneminde arttığını gözlemlediğiniz besin tüketme ihtiyaçlarına, doğru karşılık vermenizi sağlar. Aksi takdirde, çocuğunuzun besleyici içeriği neredeyse yok diyebileceğimiz atıştırmalıklarla dolu bir gün geçirmesi kaçınılmaz. Bunun için valizinizde kuruyemiş (ceviz, badem, fındık gibi) ve kuru meyvelere de ufak da olsa yer açabilirsiniz. Bu sayede, günün en azından bir atıştırmalık öğününde, sağlıklı bir seçeneğiniz olacaktır.

Her gün 3 avuç sebze, 2 avuç meyve!

Tatil de olsa, ailecek günde; 5 porsiyon sebze ve meyve tüketme hedefinizin olduğunu, çocuklarınıza hatırlatın. Bunu her gün “3 avuç kadar sebze, 2 avuç kadar meyve tüketmeliyiz” şeklinde somutlaştırabilirsiniz. Bu dönemde; ev dışında geçirilen süreler artacağından, günün en azından bir öğünü, dışarıda olduğunuz zamana denk gelecektir. Restoran seçimlerini, çocuğunuzun yeterli protein ve sebze yiyebileceği yerlerden yana kullanmanız önemli. Izgara köfte/tavuk/et/ balık yanında, çocuğunuzun sevdiği sebzelerle hazırlanmış bir salata sipariş edebilirsiniz. Ayrıca daha önce bahsettiğim; meyve ve kuru yemişlerle destekleyeceğiniz bir ara öğün sayesinde, çocuğunuzun ana öğündeki iştahını normal seviyelerde tutabilirsiniz.

İşte sağlıklı atıştırmalık tarifi!

Bu dönemde hem iyi vakit geçirmek, hem de çocuğunuzda sağlıklı beslenme alışkanlıkları oluşturmak adına çocuğunuzla birlikte “evde sağlıklı atıştırmalık hazırlama” etkinliği yapabilirsiniz. Bunun için şu tarifi deneyebilirsiniz:

- 1 paket en az yüzde 70 kakao içeren çikolata
- Kuru çilek (ya da istediğiniz herhangi bir kuru meyve)

Çikolatayı benmari usulü eritin (Bu aşamayı yetişkinler yapmalı). Ardından erimiş çikolataya kuru çilekleri tek tek daldırarak çileklerin bir bölümünü çikolata ile kaplayın. Çikolataya batırılmış çilekleri, tek tek yağlı fırın kağıdının üzerine dizin ve buzdolabına alarak çikolatanın bir süre donmasını bekleyin. Ara öğünlerde sağlık ve afiyetle tüketeceğiniz atıştırmalıklarınız hazır!
# SAĞLIK HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Diş teli ile ilgili doğru bilinen 7 yanlış! mask
Diş teli ile ilgili doğru bilinen 7 yanlış!
Protez tırnak ve kalıcı ojedeki tırnak mantarı tehlikesine dikkat! mask
Protez tırnak ve kalıcı ojedeki tırnak mantarı tehlikesine dikkat!
Astımın çaresi düzenli tedavi mask
Astımın çaresi düzenli tedavi
​Çocuklarınız yarıyıl tatilinde de dengeli beslenmeye devam etsin mask
​Çocuklarınız yarıyıl tatilinde de dengeli beslenmeye devam etsin
Tatlı krizlerine son vermenin 8 etkili yolu mask
Tatlı krizlerine son vermenin 8 etkili yolu
Komşunuzun idrar kaçırma problemi sizinkinden çok farklı olabilir! mask
Komşunuzun idrar kaçırma problemi sizinkinden çok farklı olabilir!
​Babalar tatilde çocuklarına daha çok vakit ayırmalı mask
​Babalar tatilde çocuklarına daha çok vakit ayırmalı
Kirli havada KOAH hastalarına öneriler mask
Kirli havada KOAH hastalarına öneriler
Canınız çekiyorsa bir nedeni vardır mask
Canınız çekiyorsa bir nedeni vardır
Alınmayan geniz eti kalıcı yüz bozukluklarına neden oluyor! mask
Alınmayan geniz eti kalıcı yüz bozukluklarına neden oluyor!

Bugün 09:49 TSİ - Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Diş teli ile ilgili doğru bilinen 7 yanlış! mask
Diş teli ile ilgili doğru bilinen 7 yanlış!
Protez tırnak ve kalıcı ojedeki tırnak mantarı tehlikesine dikkat! mask
Protez tırnak ve kalıcı ojedeki tırnak mantarı tehlikesine dikkat!
​Çocuklarınız yarıyıl tatilinde de dengeli beslenmeye devam etsin mask
​Çocuklarınız yarıyıl tatilinde de dengeli beslenmeye devam etsin
Canınız çekiyorsa bir nedeni vardır mask
Canınız çekiyorsa bir nedeni vardır
Alınmayan geniz eti kalıcı yüz bozukluklarına neden oluyor! mask
Alınmayan geniz eti kalıcı yüz bozukluklarına neden oluyor!
Gripten korunmak için 8 kritik kural! mask
Gripten korunmak için 8 kritik kural!
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
"Bir Çocuk da Sen Giydir" mask
"Bir Çocuk da Sen Giydir"
Altındağ’da “balık” operasyonu mask
Altındağ’da “balık” operasyonu
Yenimahalle'nin Konukevi, 150 bin kişiye sıcak yuva oldu mask
Yenimahalle'nin Konukevi, 150 bin kişiye sıcak yuva oldu
Paris’ten Sincan Belediyesine ödül mask
Paris’ten Sincan Belediyesine ödül
Komşunuzun idrar kaçırma problemi sizinkinden çok farklı olabilir! mask
Komşunuzun idrar kaçırma problemi sizinkinden çok farklı olabilir!
Ankaralı genç sinemacılar “Dijital Yalnızlık” temalı yarışmadan ödülle döndü mask
Ankaralı genç sinemacılar “Dijital Yalnızlık” temalı yarışmadan ödülle döndü

GALERİ

İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak) mask
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak)
Mamak’ta santur konseri büyüledi mask
Mamak’ta santur konseri büyüledi
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti mask
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti
"Önceliğimiz temiz çevre" mask
"Önceliğimiz temiz çevre"
"Keçiörenli Görme Engelli Çocuklar Origamiyle Tanıştı" mask
"Keçiörenli Görme Engelli Çocuklar Origamiyle Tanıştı"
Altındağ'da Tekvando Dersleri Başladı mask
Altındağ'da Tekvando Dersleri Başladı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL