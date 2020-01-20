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​Çocuklarınız yarıyıl tatilinde de dengeli beslenmeye devam etsin

Gıda, beslenme ve sağlık konularında geliştirdiği projelerle toplum sağlığının geleceği için çalışan Sabri Ülker Vakfı, yarıyıl tatilinde çocukların beslenme düzeninin tatile girmemesi gerektiğine dikkat çekerek ebeveynler için önemli ipuçları paylaşıyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Tüm öğrencilerin heyecanla beklediği yarıyıl tatili başladı. Çocukların rutinlerinin dışına çıktığı bu dönemde fiziksel aktivite ve beslenme düzenlerinde de farklılıklar yaşanabiliyor. Çocuklar televizyon ve bilgisayar karşısında daha fazla vakit geçerebiliyor ve daha sık bir şeyler atıştırma ihtiyacı duyabiliyor. Bu dönemde ideal ağırlığın korunması açısından okul döneminde olduğu gibi sağlıklı yaşam alışkanlıklarının devam ettirilmesine dikkat etmek gerekiyor. Sabri Ülker Vakfı, yarıyıl tatilinde çocukların düzeninin bozulmaması için dikkat edilmesi gerekenlere dair çok önemli bilgiler paylaşıyor.

Tatilde kahvaltıyı es geçmeyin

Tatilde geç yatan ve buna bağlı olarak geç kalkan çocukların kahvaltı rutinlerinde de aksamalar olabiliyor. Ancak akşam yemeği veya sonrasında tüketilen ara öğün ile kahvaltı yapılan zamana kadar geçen 8-12 saat arasındaki açlık süresi, çocukların ihtiyaç duyduğu enerji ve besin öğelerini kendi vücutlarındaki depolardan sağlamasına neden oluyor. Bu nedenle çocukların uzun bir açlık süresinden sonra güne mutlaka yeterli ve dengeli bir kahvaltı ile başlaması gerekiyor.

Ara öğünleri es geçmeyin

Tatil planları, seyahatler gibi nedenlerle rutin beslenme düzeni bozulabiliyor. Ara öğün yapmamak çocukların ana öğünlerde daha fazla yemek çocukların fazla enerji almalarına sebep olabiliyor. Bu nedenle tıpkı okul döneminde olduğu gibi ana ve ara öğünleri atlanmamasına özen göstermelisiniz.

Birlikte mutfağa girin

Bu tatilde çocuklarınızla mutfağa girerek onlara hem besin gruplarını tanımasında yardımcı olabilir hem de birlikte eğlenceli vakit geçirebilirsiniz. Çocuklar kesme, bölme, yoğurma gibi işlemleri sizden öğrenirken, kendilerinin emek verdiği bir yemeği daha keyifle tüketecektir. Yemekte Denge Mutfağı’nın birbirinden lezzetli ve dengeli tariflerini deneyerek hem çocuklarınızla keyifli vakit geçirebilir hem de yeterli ve dengeli beslenmelerini sağlayabilirsiniz. Tarifler için https://sabriulkerfoundation.org/tr/tamzamaninda adresine göz atabilirsiniz.

Ekran karşısında geçirilen süreye dikkat!

Tatilde bilgisayar ve televizyon başında geçirilen sürenin artmasıyla çocuklarda fiziksel aktivite azalıyor. Bu durumu önlemek için çocukların ekran başında geçirdikleri sürenin günlük iki saati geçmemesine dikkat etmelisiniz, fiziksel aktiviteyi artırmak için çocuğunuzla oyunlar oynayabilir, yürüyüşe çıkabilir, parka gidebilirsiniz. Bu sayede çocuklarınızla hem keyifli vakit geçirmiş hem de sosyalleşmelerini sağlamış olursunuz.
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Bugün 11:23 TSİ - Sağlık

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