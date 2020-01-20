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Diş teli ile ilgili doğru bilinen 7 yanlış!

Pendik Hospitadent Diş Hastanesi Ortodonti Uzmanı Dr. İpek Müftüoğlu, tel tedavisinde (Ortodonti Tedavisinde) birçok doğru bilinen yanlış olduğunu söyledi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Dişlerinde çapraşıklık veya boşluk olan, alt ve/veya üst çenesinde ilerilik gerilik olan hastaların mutlaka bir ortodonti uzmanına muayene için başvurmalarına dikkat çeken Pendik Hospitadent Diş Hastanesi Ortodonti Uzmanı Dr. İpek Müftüoğlu, tel tedavisinde (Ortodonti Tedavisinde) birçok doğru bilinen yanlış olduğunu söyledi.

1) Diş teli tedavisi için kalıcı dişlerin hepsinin sürmesi için 12 yaş beklenmelidir.

YANLIŞ: Bir çocuğun ortodonti uzmanına ilk muayene yaşı 6-7 yaş olmalıdır. Çünkü bazı ortodontik problemler için mümkün olan en erken zamanda müdahale gerekir. Hekim, ortodontik muayeneden sonra tedaviye başlamak için uygun olan yaşı belirtecektir.

2) Çapraşık dişler zamanla düzelir.

YANLIŞ: Dişler ortodontik tedavi (tel tedavisi) ile kuvvet uygulanmadığı sürece kendiliğinden düzelmeyecektir.

Hatta 20’li yaşlarda bile alt ön bölge çapraşıklığının çeşitli nedenlerle kendiliğinden arttığı vakalar vardır.

3) Tel tedavisi çok ağrılı bir tedavidir.

YANLIŞ: Tel takılması sırasında hasta hiçbir ağrı hissetmez. Anestezi yapmayada gerek yoktur. Tel takıldıktan sonra birkaç gün ağrı oluşur ancak çok şiddetli olmaz. Hastalar tedavi boyunca ayda bir görülür ve aktivasyon yapılır. Aktivasyondan sonra 1-2 gün yine ağrı olabilir ama sonra kendiliğinden geçer.

4) Diş teli, çürük ve leke oluşumuna neden olur.

YANLIŞ: Tel kendiliğinden çürük ve leke oluşturan bir materyal değildir. Tel etrafında gıda birikimine neden olur. Hasta dişlerini iyi fırçalayıp gıdaları uzaklaştırmazsa o zaman çürükler oluşur. Yani tel tedavisinde diş fırçalama çok önemlidir.

5) Dişlerin tel ile yerlerinin değiştirilmesi diş köklerine ve kemiklere zarar verir.

YANLIŞ: Tel tedavisi sırasında optimal kuvvet (her diş için ideal olan kuvvet miktarı) uygulandığı sürece kök ve kemiklere zarar verilmez. Tedaviyi uygulayan hekimin mutlaka ortodonti uzmanı olması gerekmektedir.

6) Tel tedavisinden sonra dişler eski halini almaz.

YANLIŞ: Tel tedavisi bittikten hemen sonra pekiştirme süreci başlayacaktır. Dişlerin arkasından yapıştırılan, dışarıdan görünmeyen pekiştirme telleri ve hastanın bir süre kullanacağı pekiştirme plakları dişlerin eski halini almasını önleyecektir.

7) Yaşça büyük kimseler diş teli takamaz, taksa da işe yaramaz.

YANLIŞ: Dişlerdeki problemler çapraşıklık, dişlerin ayrı olması vb. her yaşta ortodonti ile tedavi edilebilir. Ancak problem alt veya üst çenenin konumundaysa (alt çene ileride veya geride, üst çene ileride veya geride) yaşça büyük hastalarda tel tedavisine ek olarak çene konumunu düzeltmek için cerrahi müdahale gerekir.
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Bugün 16:33 TSİ - Sağlık

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