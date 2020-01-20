Beypazarı Kızak Şenliği 26 Ocak’ta!

Beypazarı Belediyesi, Geleneksel Kızak Şenliği 26 Ocak’ta ilçeye 30 km mesafedeki 1665 rakımlı Karaşar Kirazyanı Yayla mevkiinde gerçekleşecek. Yöresel kıyafetleri, naylon torbaları, şambriyel ve kızakları ile Kirazyanı mevkiinde gerçekleştirilecek şenliğe katılacak ilçe sakinleri, sabah saat 09.00 itibarı ile otobüslerle şenlik alanına ücretsiz götürülecek.

Kızak Şenliği için hazırlıklarını tamamladıklarını ifade eden Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, "Geleneksel Kızak Şenliğimiz için hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. İlçemiz tarihi evleri, yöresel mutfak kültürü ile olduğu kadar doğası ve temiz havası ile de göz dolduruyor. Kirazyanı mevkiimizde kış aylarında sürekli kar mevcut ve vatandaşlarımız hafta sonlarını ailecek kızak kayıp, mangal yaparak burada geçiriyorlar. Tüm hemşehrilerimizi özellikle şehrin gürültü ve stresinden uzaklaşmak isteyen tüm Ankaralıları farklı bir gün geçirebilmeleri için bu hafta sonu şenliğimize davet ediyoruz." dedi.