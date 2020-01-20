En popüler mobil mesajlaşma uygulaması WhatsApp oldu

Sosyal medya uygulamaları ile ilgili 2019 Ekim verileri açıklanırken, dünya genelindeki en popüler mobil mesajlaşma uygulamasının WhatsApp olduğu görüldü. Böylelikle 1,6 milyar insanın WhatsApp kullanıcı olduğu saptandı.

Ajans Press’in, Statista verilerinden elde ettiği bilgilere göre, sosyal medya uygulamaları ile ilgili 2019 Ekim verileri açıklandı. Böylelikle dünya genelindeki en popüler mobil mesajlaşma uygulamasının WhatsApp olduğu görülürken, 1,6 milyar kullanıcısının olduğu kaydedildi. İkinci sıraya yerleşen uygulama ise 1,3 milyar kullanıcı ile Facebook Messenger olurken, üçüncü sıraya 1,1 milyar kullanıcı ile Wechat uygulamasının yerleştiği görüldü.

WHATSAPP 7 BİN 515 BASIN HABERİNE KONU OLDU

Medya takibinin öncü kurumu Ajans Press, sosyal medya ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve ITS Medya’nın dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre geçen yıl sosyal medya ile alakalı basına 137 bin 258 haber yansıdığı tespit edildi. Sadece WhatsApp uygulamasının basında konuşulma sayısı ise 7 bin 515 olarak kayıtlara geçti. Haber içerikleri incelendiğinde WhatsApp uygulamasının ülkemizde de popüler olarak kullanıldığı görüldü.