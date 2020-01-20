Nazım’da “3 Usta Bir Muhabbet” gecesi

Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi, Anadolu müziğinin 3 usta sanatçısı Arif Sağ, Sabahat Akkiraz ve Erdal Erzincan’ı ağırladı. “3 Usta Bir Muhabbet” adlı Türk Halk Müziği konserine Başkentli müzik severler yoğun ilgi gösterdi.

Türkülerin ve deyişlerin, bağlamanın eşsiz büyüsü ile dinleyicilerin beğenisine sunulduğu konsere Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın yanı sıra CHP Ankara Milletvekilleri Servet Ünsal, Ali Haydar Hakverdi ve çok sayıda başkent sakini katıldı.

Türkülerin ustaları Yenimahalle’de

Türkiye’nin birçok şehrinde gerçekleştirilen konserin 15’incisini Yenimahalle’de düzenleyen Arif Sağ, sevilen türküleri ve muhteşem halk müziği eserlerini, Erdal Erzincan ve Sabahat Akkiraz ile birlikte söyleyerek, Başkentlilere unutulmaz bir akşam yaşattı.

3 usta sanatçıyı aynı sahnede buluşturan Türk Halk Müziği konserinde, Aşık Mahsuni Şerif, Aşık Veysel ve Dadaloğlu gibi tarihe damga vurmuş halk şairi ve ozanlarının eserleri yorumlandı.

“Hakkı, adaleti ve sevgiyi türkülerden öğrendik”

Konser sonrasında usta sanatçılara çiçek takdim ederek, katılımcılara seslenen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “ Türkülerimizin ve deyişlerimizin içerisinde farklılıklarımıza rağmen barış içinde yaşama arzusu yatıyor. Söylenen bu türküler bizi biz yapıyor. İnsan sevgisini, vatan sevgisini, hakkı, adaleti, barışı biz bu türkülerden öğrendik. Unutulmaz şairlerimizin ve halk ozanlarımızın ezgilerini ve türkülerini bizlerle buluşturan değerli sanatçılarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

Ankara seyircisini çok sevdiğini belirten usta sanatçı Arif Sağ “ Uzun zamandır Ankara seyircisi ile bir arada olma fırsatı bulamıyorduk. Bu güzel salonda Ankaralılarla birlikte muhabbet ile türkü söylemekten mutluluk duyuyorum.” şeklinde konuştu.