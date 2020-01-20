Başkan Köse, 2019 yılını değerlendirdi

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, 2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı’nda basın mensupları ile bir araya geldi. Mamak Belediye Başkanlığı’na seçildikleri günden itibaren geçen süreci değerlendiren Köse, tamamlanan ve başlayan projeleri ve hedeflerini basın mensuplarıyla paylaştı. Toplantıya Başkan Köse’nin yanı sıra AK Parti Mamak İlçe Başkanı Mehmet Ali Demir, Mamak Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci’de katıldı. Güzel Mamak’ın her köşesini kapsayan yepyeni şeffaf ve dinamik belediyecilik anlayışı ile çalışmalara devam ettiklerini ifade eden Başkan Köse,Gönül belediyeciliğinin en güzel uygulamaları Mamak’ta gerçekleşiyor.” dedi.

Bakan Kurum’a teşekkür ediyorum

Şehit Hamza Sülün Kışlası’nda Türk Tarihi Açık Hava Müzesi ve Etno Spor Alanı inşa edeceklerini ifade eden Köse, “Bura ile ilgili millet bahçesi olma kararı alındı. Bu konuda Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum’a teşekkürlerimi sunuyorum. Orayı doğal yapısıyla muhafaza ederek müze haline getireceğiz. Burada etno spor faaliyetleri gerçekleştireceğiz. Bunun yanı sıra doğal enerjiye çok önem veriyoruz. Bunun içinde güneş enerjisi çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Yer tahsisini gerçekleştirdik. Önümüzdeki aydan itibaren projemizi uygulamaya başlayacağız. Proje kendi kendini finanse edecek. İlçemizde 17 adet kültür ve sanat merkezi var. Zirvekent ve Şahapgürler Mahalleleri’ne yapacağımız merkezlerle bu sayı 19’a çıkacak. Bununla birlikte Ekin Mahallesi’nde bir yüzme havuzu yapacağız. Projesi tamamlandı. Hamamı ve saunası da olacak. İçerisinde kültür merkezi de bulunacak.” dedi.

10 milyon tasarruf sağladık

Hizmet alımı yerine Mamak Belediyesi’nin artık kendi faaliyetlerini kedisinin yaptığının altını çizen Köse, “Mülkiyetimize 52 tane araç satın alarak aylık 10 milyon tasarruf sağladık. Bununla birlikte atıkların toplanma çalışmalarını belediye bünyesinde yapmaya başladık. Atıklarımızı kendimiz topluyoruz. Kiraya verilen sosyal tesislerimizin sözleşmeleri biter bitmez onları da kendi bünyemize aldık. Şuan itibari ile on tane spor merkezimizi ve iki düğün salonumuzu artık biz işletiyoruz.” dedi.

Köy konaklarına yenileri ekleniyor

Önceki dönem başlayan köy konağı projelerinden biri olan Gökçeyurt Köy Konağı’nı tamamlayarak açılışını yaptıklarını kaydeden Başkan Köse, “Kutludüğün Köy Konağı’nı da kısa sürede tamamlayarak faaliyete geçireceğiz. Bunun yanı sıra Kızılcaköy Ortaköy, Eski Bayındır ve Kusunlar’da da köy konağı inşa edeceğiz. Tam bir Ankara Evi tarzında inşa edilecek.” dedi.

Mamak’ın güzellikleri ön plana çıkacak

Seçim döneminde doğaya ve temiz suya çok vurgu yaptığını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bu kapsamda ise Gökçeyurt’ta “Ekolojik Köy” projesinin ilk etabında 400 tane meyve ağacının toprakla buluşturduk. Ağustos Ayı’nda kalan bölümleri tamamlayarak, Mamaklıların hizmetine sunmayı planlıyoruz. Bununla birlikte Mamak’ın doğa harikası olan Kıbrıs Kanyonu projesinin 1. etabının çalışmalarını yaptık. İlerleyen süreçte çalışmalarımızı uygulamaya geçireceğiz. Mamak’ın güzelliklerini ön plana çıkartarak turizmi canlandırmayı hedefliyoruz.” dedi.

Gönül Çarşısı’nda para geçmiyor

Gönül belediyeciliği kapsamında sosyal faaliyetler çok önem verdiklerini ifade eden Başkan köse, “Gönül Sofrası” ve “Gönül Çarşısı” uygulamasını hayata geçirdik. Gönül Çarşısı bir evin ihtiyacını karşılayacak bir anlayış ile hizmet veriyor. Bu marketten sadece ihtiyaç sahipleri faydalanabiliyor. Oluşturduğumuz Mamak Belediyesi Gönül Kartı’na puan yüklüyoruz. İhtiyaç sahipleri de o puana göre alışverişini yapabiliyor. Bu kredi puanı da aylık olarak yükleniyor. Kısacası Gönül Çarşısı’nda para geçmiyor.

Milletimizin kendi kredisi geçiyor. Gönül Soframız’da ise ihtiyaç sahibi aileleri bir lokanta atmosferinde ağırlıyoruz. Kendi hazırladığımız yemeklerden ikramda bulunuyoruz. Ailelerimizle tanışıyor, onlar gönül bağı kuruyoruz.” dedi.

Mamak’ı kendi evimiz gibi temizliyoruz

Kış ayları için bin personelle 161 kritik noktada ve 100 araçla hizmet verdiklerini ifade eden Köse, “ Yaz aylarında bu çalışmaların hazırlıklarını tamamlamıştık. Böylelikle kar yağışında Mamak’ın ana cadde ve ara sokakları tamamen kullanıma açık kaldı. Donanımlarımızı her geçen gün artırmaya da devam ediyoruz. Şehrimizin temizliğine de özen gösteriyoruz. Her hafta cumartesi günü 250 personelimiz 30 aracımızla köşe bucak temizlik yapıyoruz. Mamak’ı kendi evimiz gibi temizliyoruz.” dedi.

Önemli yeteneklerini ülkemize kazandıracağız

Kültürün, sanatın, estetiğin ve musikînin Mamak’ta daha da öne çıkması adına birçok uygulamanın hayata geçtiğini vurgulayan Köse, “Mamak Musikî Muallim Mektebi Ankara’daki en özel yerlerden biri. Bu özel adres için Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile birlikte restorasyon çalışmalarına başladık. Düzenlediğimiz edebiyat buluşmaları, felsefe dinletileri, şair ve yazar buluşmaları ile Mamak Musikî Muallim Mektebi kültürel faaliyetlerin yapıldığı bir yere dönüştü. Ayrıca Mamak Musikî Muallim Mektebi’nde sahne sanatları uygulama ve eğitim merkezi kurduk. Bu merkez ile yetenekli çocuklarımız keşfedeceğiz ve onlara eğitim vereceğiz. Geçmişte olduğu gibi bugünde Mamak’tan önemli yeteneklerini ülkemize kazandıracağız.” dedi.