Mamak’ın mahalleleri pırıl pırıl

Mamak‘ta köşe bucak temizlik tüm hızıyla devam ediyor. 250 kişilikten oluşan hizmet ordusu, bu hafta Çağlayan Mahallesi’ni baştan sona temizledi.
Yol tabelaları, otobüs durakları detaylı temizlenirken, çöp konteynerlerinin tamiri, parklarda bakım ve ağaç budamaya kadar detaylı bir çalışma gerçekleştiren ekipler bir yandan da yol bakımı, asfaltlama çalışmalarını gerçekleştirdi.
Yaşam alanlarımıza önem veriyoruz
Yaşam alanlarının temiz ve hijyenik olmasına önem verdiklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “ Her hafta Cumartesi günü belirlediğimiz bir mahallemizde temizlik gerçekleştiriyoruz. İlçemizin sokaklarına ve çevresine sahip çıkarak, kentimizi temiz ve düzenli tutmaya özen gösteriyoruz.” dedi.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz