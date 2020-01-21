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Mamak’ın mahalleleri pırıl pırıl

250 kişilikten oluşan hizmet ordusu, bu hafta Çağlayan Mahallesi’ni baştan sona temizledi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Mamak‘ta köşe bucak temizlik tüm hızıyla devam ediyor. 250 kişilikten oluşan hizmet ordusu, bu hafta Çağlayan Mahallesi’ni baştan sona temizledi.

Yol tabelaları, otobüs durakları detaylı temizlenirken, çöp konteynerlerinin tamiri, parklarda bakım ve  ağaç budamaya kadar detaylı bir çalışma gerçekleştiren ekipler bir yandan da yol bakımı, asfaltlama çalışmalarını gerçekleştirdi.

Yaşam alanlarımıza önem veriyoruz

Yaşam alanlarının temiz ve hijyenik olmasına önem verdiklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “ Her hafta Cumartesi günü belirlediğimiz bir mahallemizde temizlik gerçekleştiriyoruz. İlçemizin sokaklarına ve çevresine sahip çıkarak, kentimizi temiz ve düzenli tutmaya özen gösteriyoruz.” dedi.
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Bugün 09:28 TSİ Ankara/ Mamak- Belediye

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