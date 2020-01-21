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Ünlü İspanyol Şef Josep Vila ilk kez Türkiye’de

Türkiye’nin seçkin profesyonel topluluklarından Devlet Çoksesli Korosu, İspanya’nın ünlü koro şefi Josep Vila i Casañas’ı ağırlayacak.

Elif Duman
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‘İberya Mavisi’ konserinin dünya prömiyerini Türkiye’de yapacak olan Casañas’ın ‘Gloria’ adlı eseri de bestecisinin kendi şefliğinde ülkemizde ilk kez seslendirilecek.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Casañas’ın eğitim vereceği 5. Walter Strauss Koro Şefliği Ustalık Sınıfı’nı ziyaret edecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Çoksesli Korosu İspanya’nın en önemli isimlerinden Josep Vila i Casañas ile konser verecek.

‘İberya Mavisi’ konserinin dünya prömiyerini Türkiye’de yapacak olan Josep Vila i Casañas İber Yarımadası’nın derinliklerine uzanan bir program sunacak.   

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası sahnesinde 25 Ocak’ta verilecek konserde, 2017 Uluslararası Koro Müziği Federasyonu (IFCM) Beste Yarışması’nda birincilik ödülü alan Juan Manuel Conejo’ya ait ‘Nur’ isimli eserin de dünya prömiyeri yapılacak.

Ankara’nın koro müziği başkentlerinden biri olması vizyonuyla pek çok uluslararası projeye imza atan Avrupa Profesyonel Korolar Birliği (TENSO) üyesi Devlet Çoksesli Korosunun vereceği konserde Josep Vila i Casañas’a ait ‘Gloria’ adlı eser de bestecisinin kendi şefliğinde Türkiye’de ilk kez seslendirilecek.

Bakan Ersoy Ustalık Sınıfı’nı Ziyaret Edecek

Enstrümansız müzik a capella konser serisinde her yıl dünyaca ünlü koro şeflerini ağırlayan Devlet Çoksesli Korosu bu yıl 5’incisini gerçekleştireceği “Walter Strauss Koro Şefliği Ustalık Sınıfı” buluşmasında Türkiye ve Avrupa’dan genç koro şefini bir araya getirecek.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da 29 Ocak’ta Ustalık Sınıfı’nı ziyaret ederek, koro şefleriyle bir araya gelecek.

Türkiye’de koro müziğinin gelişimine yıllarca emek veren unutulmaz şef Walter Strauss’ın ismini ölümsüzleştiren ve bu yılki eğitimleri Josep Vila i Casañas’ın yönetiminde gerçekleşecek etkinliğe İngiltere, Avusturya ve Estonya gibi çok sayıda ülke katılacak.

Avrupa’daki ustalık sınıfları arasında oldukça aktif çalışma süresi sağlayan ve farklı uzmanları barındıran zengin programıyla en iyiler arasında yer alan Ankara’daki “Ustalık Sınıfı” genç koro şeflerine bu yıl yine dünya ustalarıyla birebir çalışma imkânı sunacak.

Avrupa Korolar Federasyonunca tavsiye edilen dört koro şefliği eğitiminden biri olan “Ustalık Sınıfı” daha önce de dünyaca ünlü koro şefleri Paulo Lourenço, Lorenzo Donati ve Ragnar Rasmussen’i ağırlamıştı.

Ankara CSO konser salonunda 26 Ocak’ta başlayacak eğitimler 1 Ocak’ta 6 aktif katılımcı öğrencinin şefliğini yapacağı Devlet Çoksesli Korosunun kapanış konseri ile son bulacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Çoksesli Korosunun İspanyol şef Josep Vila i Casañas ile 25 Ocak’ta vereceği konserin biletleri biletinial.com adresinden alınabilecek. 1 Şubat’ta verilecek eğitim konseri ise halka açık olacak. 
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Bugün 11:02 TSİ - Kültür - Sanat

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