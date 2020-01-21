Kışın D vitamini değerleri düşüyor

Dünyada bir milyar kişide görülen D vitamini eksikliği, ülkemizde son derece yaygın bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle kışın D vitamini değerlerinin düştüğüne dikkat çeken Beslenme ve Diyet Uzmanı Zülal Yalçın, eksikliğin kilo probleminden, psikolojik nedenlere kadar birçok soruna yol açabildiğini söyledi ve D Vitamini bakımdan zengin beslenme hakkında bilgi verdi.

D vitamini eksikliğinin fiziksel ve psikolojik sorunlara neden olabileceğini söyleyenBeslenme ve Diyet Uzmanı Zülal Yalçın, kışın tüketilmesi gereken D vitamini zengin besinler hakkında bilgi verdi.

Yalçın; “Son yıllarda yapılan çalışmalarda insulin direnci, şeker hastalığı, karaciğerde yağlanma, obezite, kanserin, D vitamini eksikliği ile ilişkili olduğu görüldü. Vitamin eksikliği ilerleyen yaşlarda, vejetaryen / vegan beslenenlerde, eksik beslenenlerde, kapalı alanlarda çalışanlarda, gece çalışanlarda ve kilolu insanlarda daha sık görülmektedir.

D vitamini eksikliği belirtileri depresyon, kemik ağrısı, sık sık soğuk algınlığına yakalanma ve halsizlik gibi şekillerde ortaya çıkabilir. D vitamini eksikliğini bir, gün ışığından faydalanarak iki, besin öğeleri bakımından zengin beslenerek giderebiliriz.

Özellikle güneşin kendini az gösterdiği kış aylarında; peynir, yumurta sarısı, somon balığı gibi yağlı balıklar, hayvansal yağlar, süt, ayran, kefir, yoğurt, tereyağı, ton balığı, uskumru, istridye, karaciğer, tatlı patates, balık yağı, mantar, maydanoz, yonca, ısırganotu, yulaf tüketilmelidir.

D vitamini açısından zenginleştirilmemiş besinlerin D vitamini içeriğinin oldukça düşük olduğu unutulmamalıdır. D vitamini değerlerinizin normal seviyelerde olup olmadığını kontrol ettirmelisiniz. Diyetisyeniniz sizin beslenmenizdeki eksikliklerinizi tespit etmenize ve tamamlamanıza yardımcı olduğunda, işinizde ve özel hayatınızda daha enerjik, daha mutlu olabilirsiniz.” dedi.

Mayıs ve Kasım ayları arasında her gün en az 15 dk koruyucusuz şekilde sabahtan saat 11.30 a kadar ve öğleden sonra 15.30 dan sonra mutlaka güneşlenin!

D vitaminini doğal yollardan güneş ışığı ile kollardan, yüzden ve bacaklardan uygun aylarda (Mayıs ve Kasım ayları arası) her gün en az 15-30 dakika arası güneşlenerek alınması gerektiğini söyleyen Zülal Yalçın, saat sabah 7.00 -11.30 arası, öğleden sonra ise 15.30 dan sonra güneşlenme yapılmasını tavsiye ederek, çıplak tenin direkt olarak güneşi görmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

D Vitaminin Faydaları:

· D vitamini, kalsiyum ve fosforun emilmesini sağlayarak özellikle çocuklarda büyüme ve gelişmede oldukça önemli bir vitamindir.

· D vitamini kemiklerin korunması ve yapımı için kalsiyumdan bile daha etkilidir.

· D vitamini pankreasta insülin üreten hücrelerden insülin sentezini uyarır, bu nedenle şeker hastalığının önlenmesinde ve tedavisinde yardımcı olmaktadır.

· Güneşlenme derecesi ile serotonin düzeyleri arasında da pozitif bir ilişki olduğu bilinmektedir.

· Kanser hücrelerinin büyümesini ve çoğalmasını engeller.

· Bireylerde D vitamini düzeyinin düşük obeziteye sebep olmaktadır.

· D vitamini yüksek kan basıncını (hipertansiyonu) engeller, böbrek hastalıklarından korur, kalp damar hastalıklarını (koroner arter hastalıklarını) önler.