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‘‘Sevgimizi duvarlara değil gönüllere yazalım’’

Pursaklar Belediyesi, ilçe genelinde görüntü kirliliğine yol açan, izinsiz afiş ve pankartları temizleme çalışmalarının ardından duvar yazılarının da temizlenmesi için düğmeye bastı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, şehir estetiğine zarar veren duvar yazılarına izin vermiyor. Belediye ekipleri, parklarda, trafolar, yol kenarlarında görüntü kirliliği yaratan kötü duvar yazıları için gerekli çalışmaları yürüterek vatandaşların da bu konuda daha duyarlı olmalarını istedi.

Duvar yazılarının yapılara ve kent görüntüsüne zarar verdiğini vurgulayan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, “Gençlerimiz, çocuklarımız dış yüzey duvarlarını yazılarla kirletiyorlar o da hoş bir görünüm arz etmiyor. Maalesef duvarlara ve ağaçlara yazı yazmak gibi olumsuz alışkanlıklar var. Bu duvar yazıları defalarca boyanıyor, gösteriyor ki kirletmek kolay ancak silinmesi ve tekrar boyanması oldukça vakit alıyor. Tabi bu işlemler sırasında orijinal boyalarda zarar görüyor. Bizler belediye olarak gerekli bütün tedbirlerimizi alıyoruz. İlçemizin estetiğini bozan ve görüntü kirliliğine sebep olan her türlü çirkin duruma müdahale ediyoruz. Dolayısı ile bu konuda bütün hemşehrilerimizden hassasiyet bekliyoruz.” dedi.

Çalışmaların ardından duvarlarda kirlilik yaratan sprey yazılar yerini düz renge bıraktı.
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Bugün 11:41 TSİ Ankara/ Pursaklar- Belediye

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