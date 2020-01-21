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Elifim Atölyesi Resim Sergisi açıldı

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Elifim Resim Atölyesi ressamlarının eserlerinden oluşan sergi açılışını gerçekleştirdi.

Elif Duman
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Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Elifim Resim Atölyesi ressamlarının eserlerinden oluşan sergi açılışını gerçekleştirdi. Tümü yağlı boya resimlerden oluşan serginin açılış kurdelesini kesen Yaşar “ Sanatın egemen olmadığı bir toplumdan gelişmeyi bekleyemezsiniz.” dedi.

Zafer Çarşısı Sanat Galerisi’nde düzenlenen sergide, Elifim Resim Atölyesi’nde çalışmalarını sürdüren 8 ressama ait 200’e yakın yağlı boya resim sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sergi 20-25 Ocak arasında sanatseverlere açık olacak

Fotoğraf çalışmalarından düzenlenen resimlerin yanında dekoratif figürler, portre çalışmaları, doğa ve hayvan figürleri gibi birçok temaya sahip eserin sanatseverler için sergilendiği Elifim Atölyesi Resim Sergisi, 20-25 Ocak tarihleri arasında resim meraklıları için açık olacak.

Yaşar, “Gelişmişlik sanata verilen değer ile ölçülür”

Sergide bulunan eserleri inceleyerek ressamları tebrik eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Barışı, sevgiyi, kardeşliği, ülkemizin kültürünü ve geçmişten gelen değerlerini insanlara öğretmesi açısından sanata büyük önem veriyorum. Bir toplumun gelişmişlik seviyesini anlamak için o ülkede sanata verilen değere bakmak gerekiyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere hedef gösterdiği çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşabilmemiziçin kültüre, sanata ve sanatçıya önem vermemiz gerekiyor. 5 gün boyunca açık olan bu serginin vatandaşlarımız tarafından yoğun ilgi göreceğine inanıyor, eserleri sergilenen değerli ressamlarımıza başarılar diliyorum.” dedi.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Elifim Resim Atölyesi ressamlarının eserlerinden oluşan sergi açılışını gerçekleştirdi. Tümü yağlı boya resimlerden oluşan serginin açılış kurdelesini kesen Yaşar “ Sanatın egemen olmadığı bir toplumdan gelişmeyi bekleyemezsiniz.” dedi.

Zafer Çarşısı Sanat Galerisi’nde düzenlenen sergide, Elifim Resim Atölyesi’nde çalışmalarını sürdüren 8 ressama ait 200’e yakın yağlı boya resim sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sergi 20-25 Ocak arasında sanatseverlere açık olacak

Fotoğraf çalışmalarından düzenlenen resimlerin yanında dekoratif figürler, portre çalışmaları, doğa ve hayvan figürleri gibi birçok temaya sahip eserin sanatseverler için sergilendiği Elifim Atölyesi Resim Sergisi, 20-25 Ocak tarihleri arasında resim meraklıları için açık olacak.

Yaşar, “Gelişmişlik sanata verilen değer ile ölçülür”

Sergide bulunan eserleri inceleyerek ressamları tebrik eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Barışı, sevgiyi, kardeşliği, ülkemizin kültürünü ve geçmişten gelen değerlerini insanlara öğretmesi açısından sanata büyük önem veriyorum. Bir toplumun gelişmişlik seviyesini anlamak için o ülkede sanata verilen değere bakmak gerekiyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere hedef gösterdiği çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşabilmemiziçin kültüre, sanata ve sanatçıya önem vermemiz gerekiyor. 5 gün boyunca açık olan bu serginin vatandaşlarımız tarafından yoğun ilgi göreceğine inanıyor, eserleri sergilenen değerli ressamlarımıza başarılar diliyorum” dedi.
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