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Derbi hazırlıkları başladı

Osmanlıspor, TFF 1. Lig’in 19. haftasında sahasında Keçiörengücü’yle oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Elif Duman
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TFF 1. Lig’in 19. haftasında başkent derbisinde Cumartesi günü sahasında Keçiörengücü’nü ağırlayacak olan Osmanlıspor bu maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki antrenman 1 saat sürdü. Çalışmalara hafif adale ağrıları bulunan Atakan Rıdvan Çankaya ve Jovan tedbir amaçlı katılmadı.

Isınma koşusuyla başlayan antrenman, koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Daha sonra saha içerisine kurulu istasyonlarda dayanıklılık çalışması yapan mor-sarılı ekip dar alanda 3 grup halinde 4’e 4 pas organizasyonunda bulundu.

Antrenman oynanan çift kale maçla son buldu.
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