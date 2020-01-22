Haberler Ankara Haberler Ankara
Dün 09:37 TSİ- Belediye G: Dün 10:01 TSİ

Huzurevi sakinleri gönüllerince eğlendi

Türkiye Güçsüzler ve Kimsesizler Vakfı Huzurevi’nde kalan yaşlılar, Zübeyde Hanım Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi’nin konuğu oldu.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Türkiye Güçsüzler ve Kimsesizler Vakfı Huzurevi sakinleri Altındağlı kadınların misafiri oldu. Bir günlüğüne huzurevinden çıkan misafirler, Altındağ Belediyesi Zübeyde Hanım Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi’nde gönüllerince eğlendi. İlk önce yaşlı misafirlerini yemekte ağırlayan Altındağlı kadınlar, daha sonra sergiledikleri tiyatro oyunuyla yüzlerini güldürdü.

DRAMA KURSİYERLERİ SAHNEDE

Zübeyde Hanım Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi drama ve tiyatro kursiyerleri, sergiledikleri Nasrettin Hoca fıkralarından uyarlanan “Eşek Kaybolunca” isimli oyunla izleyenleri kahkahaya boğdu. Merkezin kreşinde öğrenim gören çocuklara, down sendromlu çocukların da katılımıyla sergilenen “Barış Manço Şarkıları” gösterisi ise büyük beğeni topladı. Hep bir ağızdan Barış Manço’nun sevilen şarkılarını seslendiren katılımcılar, doya doya eğlendi.

“NE MUTLU BİZE…”

Altındağlı kadınların sosyal sorumluluk bilincinin yüksek olduğunu söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “Zübeyde Hanım Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi üyelerimizi bu duyarlı davranışlarından dolayı tebrik ediyorum. Huzurevinde kalan yaşlılarımıza ömürlerinin son demlerinde güzel bir gün yaşatmışlar. Ellerine, emeklerine sağlık… Farklı bir gün geçirdilerse, yüzleri güldüyse ne mutlu bize…” dedi.
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Oğuz'dan Kaplan'a ziyaret mask
Oğuz'dan Kaplan'a ziyaret
Boccenin merkezinde buluştular mask
Boccenin merkezinde buluştular
Pursaklar Belediyesi’nden öğrencilere ücretsiz ‘Sinema Günleri’ mask
Pursaklar Belediyesi’nden öğrencilere ücretsiz ‘Sinema Günleri’
Sincan Belediyesi personeline e-belge yönetim sistemi eğitimi mask
Sincan Belediyesi personeline e-belge yönetim sistemi eğitimi
Başkan Yaşar Ankaragücü'nde mask
Başkan Yaşar Ankaragücü'nde
Başkan Altınok makamda da sokakta da vatandaşla iç içe mask
Başkan Altınok makamda da sokakta da vatandaşla iç içe
“Sokak hayvanlarını koruyor ve tedavi ediyoruz” mask
“Sokak hayvanlarını koruyor ve tedavi ediyoruz”
Çankaya’dan çorbayla “günaydın” mask
Çankaya’dan çorbayla “günaydın”
Evrensel Müzik Tınıları Çankayalılarla buluştu mask
Evrensel Müzik Tınıları Çankayalılarla buluştu
Keçiören Belediyesinde eğitim seminerleri devam ediyor mask
Keçiören Belediyesinde eğitim seminerleri devam ediyor

Dün 09:37 TSİ Ankara/ Altindağ- Belediye

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Oğuz'dan Kaplan'a ziyaret mask
Oğuz'dan Kaplan'a ziyaret
Boccenin merkezinde buluştular mask
Boccenin merkezinde buluştular
Sincan Belediyesi personeline e-belge yönetim sistemi eğitimi mask
Sincan Belediyesi personeline e-belge yönetim sistemi eğitimi
Başkan Altınok makamda da sokakta da vatandaşla iç içe mask
Başkan Altınok makamda da sokakta da vatandaşla iç içe
“Sokak hayvanlarını koruyor ve tedavi ediyoruz” mask
“Sokak hayvanlarını koruyor ve tedavi ediyoruz”
Evrensel Müzik Tınıları Çankayalılarla buluştu mask
Evrensel Müzik Tınıları Çankayalılarla buluştu
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Planlı Gebelik İçin Doğum Kontrol Yöntemleri mask
Planlı Gebelik İçin Doğum Kontrol Yöntemleri
Yenimahalle'nin Konukevi, 150 bin kişiye sıcak yuva oldu mask
Yenimahalle'nin Konukevi, 150 bin kişiye sıcak yuva oldu
Ankara’ya dev Millet Bahçesi mask
Ankara’ya dev Millet Bahçesi
Başkan Altınok: "Cumhuriyet Kulesi 2021’de tamamlanacak" mask
Başkan Altınok: "Cumhuriyet Kulesi 2021’de tamamlanacak"
Keçiören’de hileli ürün satan işletmelere ceza mask
Keçiören’de hileli ürün satan işletmelere ceza
Diş teli ile ilgili doğru bilinen 7 yanlış! mask
Diş teli ile ilgili doğru bilinen 7 yanlış!

GALERİ

Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar mask
Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak) mask
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak)
Mamak’ta santur konseri büyüledi mask
Mamak’ta santur konseri büyüledi
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti mask
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti
"Önceliğimiz temiz çevre" mask
"Önceliğimiz temiz çevre"
"Keçiörenli Görme Engelli Çocuklar Origamiyle Tanıştı" mask
"Keçiörenli Görme Engelli Çocuklar Origamiyle Tanıştı"
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL