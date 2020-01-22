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HONOR MagicWatch 2 Türkiye'ye geliyor

14 güne kadar pil performansı, stres ve uyku takibi gibi özellikleriyle öne çıkan HONOR’un yeni akıllı saati MagicWatch 2, çok yakında Türkiye’de satışa sunulacak.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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HUAWEI Technologies çatısı altında gençlere yönelik teknolojik ürünleriyle değer yaratan HONOR, yeni akıllı saati HONOR MagicWatch 2’yi Türkiye’de kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlanıyor. 14 güne kadar pil ömrü sunması, 15 farklı spor modunda aktivite takibi ve stres seviyesini ölçüp gerektiğinde egzersiz önerileri sunması gibi işlevsel özellikleriyle ön plana çıkan ürün, 2 farklı saat kayışı opsiyonu, şık saat görünümü ve kişiselleştirme seçenekleriyle de tarzına önem veren kullanıcıları mutlu edecek.

Tüm Türkiye’de satışa sunulacak HONOR MagicWatch 2; 1.39 inç’lik renkli AMOLED dokunmatik ekrana sahip. Akıllı telefona Bluetooth ile bağlıyken dahili hoparlör ve mikrofon üzerinden çağrıları yanıtlama ve kolayca arama yapma fırsatı sunan akıllı saat, telefonunuza gelen birçok bildirimi de ekranına yansıtarak tüm gelişmelerden haberdar olmanızı sağlıyor. Ayrıca depolama alanında 500’e kadar şarkı barındırabilen akıllı saatle, şarkılarınızı spor yaparken internete bağlı olmadan da dinleyebiliyorsunuz.

Sağlıklı yaşam için birçok farklı özellik

HONOR MagicWatch 2 koşu, bisiklet, yüzme gibi 15 farklı aktivitenin izlenmesini sağlıyor ve detaylı veri analizi yaparak kullanıcıya profesyonel tavsiyelerde bulunuyor. Bununla birlikte HUAWEI TruSleep™2.0 teknolojisini barındıran cihaz, kullanıcının uyku kalitesini takip ederek, uyku kalitesini artırmak için çeşitli önerilerde bulunabiliyor. Stres seviyesini ölçebilen ve yüksek seviyeler tespit ettiğinde stres düşüren egzersiz önerileri sunan MagicWatch 2, tüm bu özellikleriyle baştan sona evde, işte, hayatın her alanında hayat kalitenizi artırmayı hedefliyor.
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