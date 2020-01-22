Planlı Gebelik İçin Doğum Kontrol Yöntemleri

İstenmeyen gebeliklerin yaşanmaması için doğum kontrol yöntemleri tercih edilmelidir. Ülkemizde gebelikten korunmak için doğrum kontrol yöntemlerini uygulayan çiftlerin sayısı giderek artış göstermektedir. Sosyal, akademik ve ekonomik nedenler planlı gebeliklerin temel sebepleridir. Gebelik süreci hem maddi hem de manevi olarak destek istemektedir, bu sebeple gebelik süreci ve sonrası için çiftlerin kendini hazır hissetmesi ve planlı yaşaması daha sağlıklı olmaktadır. Bu planla ilerleyen çiftler gebelikten korunma yöntemlerini tercih ederek birliktelik yaşamaktadırlar. Ancak bazı durumlarda istenmeyen gebelikler yaşanabilmektedir. Bunun sebepleri doğru uygulanamayan korunma yöntemleri, bilgi yetersizliğine bağlı yanlış tercih edilen korunma yöntemleridir. İstenmeyen gebelik yaşanması durumunda, gebelik sürdürülmek istenmediğinde kürtaj ile çözüm sağlanır, ancak doğru olan kürtaj ile gebeliği sonlandırmak değil, planlı gebelik yaşamaktır. Kürtaj Ankarailinde, planlı gebelik için, istenmeyen gebeliklerin yaşanmaması için hastalara hekimler tarafından bilgi verilmektedir. Hangi yöntemi tercih etmeniz gerektiği konusunda kararsızsanız ya da yeterli bilgiye sahip değilseniz mutlaka hekiminize danışmalı ve doğru yönlendirme ile gebelik düşünmüyorsanız gebelikten korunmalısınız.

En Çok Tercih Edilen Doğum Kontrol Yöntemleri Nelerdir?



Spiral (Rahim İçi Araç)

Doğum kontrolde etkili bir yöntem olan spiral kadınlar tarafından oldukça fazla tercih edilmektedir. Rahim içine yerleştirilen bir aparat olan spiral, hem uzun süre koruma sağlıyor hem de emzirme döneminde de kullanılabiliyor. Yaklaşık 5 yıl gibi bir süre kullanıma uygun olan rahim içi araç, adet sancılarında da azalma sağladığı düşünüldüğü için kadınların tercih etmesinde etkili olmaktadır.



Prezervatif (Kondom)

Hem ülkemizde hem de Dünya’da en çok tercih edilen yöntem prezervatiftir. Prezervatif gebelikten koruma sağladığı gibi cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı da koruma sağladığı için çiftler için güvenli bir yöntemdir. Ancak prezervatifin bazı dezavantajları bulunmaktadır, ince bir lateks olan prezervatif ilişki esnasında yada penise yerleştirme esnasında yırtılabilmektedir bu durumda da istenmeyen gebelik yaşanabilmektedir. Bu sebeple dikkatli kullanım gerektirmektedir, bu gibi durumlarla karşılaşıldığında acil olarak farklı bir korunma yöntemine başvurulmalıdır.

Doğum Kontrol Hapları

Doğum kontrol hapları hem gebelikten korumakta hem de adet düzeni sağlamaktadır, bu sebeple kadınların en çok tercih ettiği korunma yöntemlerinin başında gelmektedir. Adet düzensizliği yaşayan kadınların birinci tercihi doğum kontrol haplarıdır, 21 gün kullanım gerektiren tablet şeklindedir. Her gün düzenli olarak kullanılmalıdır ve unutulması durumunda gebelik riski oluşmaktadır.

Doğum kontrol yöntemleri sayesinde istenmeyen gebeliklerin önüne geçmek mümkündür. İstemediğiniz bir gebelik yaşamamak için, eşinizle birlikte doğru bir yöntemi tercih etmeli ve bu yöntemin sizi mutlu hissettirmesine dikkat etmelisiniz. Tercih ettiğiniz korunma yöntemi birçok nedene bağlı olarak başarısızlıkla sonuçlanabilir ve istenmeyen gebeliklere yol açabilir, gebeliği sonlandırmak için kürtaj ile çözüm yoluna gidebilirsiniz. İstemediğiniz hiçbir şeyi yaşamak zorunda olmadığınızı unutmamalı, kürtaj ankara ilinde hekimlerinizden bu konuda destek alabilirsiniz. Doğru olan planlı gebelik yaşamaktır, bu sebeple doğum kontrol yöntemleri hakkında destek alarak en doğru yöntemi tercih ederek gebelikten korunabilirsiniz.



Op. Dr. Uzay Yıldırım

Kadın Hastalıkları ve Doğum Tüp Bebek / Genital Estetik

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