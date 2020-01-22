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Türkiye’deki yetişkinlerin yüzde 11’i diyabetli

Dünya üzerindeki diyabetli yetişkinlerin toplam nüfustaki payı açıklanırken, bu oranın en çok Pakistan’da olduğu görüldü. Böylelikle Pakistan’da bu oran yüzde 20 olurken, Türkiye’de yüzde 11 olarak kaydedildi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Medya takibinin öncü kurumu Ajans Press,  diyabet ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve PRNet’in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre diyabet ile alakalı geçen yıl basına yansıyan haber adedi 23 bin 771 olarak kayıtlara geçti. Haber içerikleri incelendiğinde diyabete sebep olan şeylerin basında konuşulduğu görülürken, doktorların önlem amaçlı yaptığı açıklamalarında gündemde yer aldığı saptandı. Bunun birlikte diyabetle mücadele için açılan “Diyabet Okulu”nun da basında oldukça yer aldığı belirlendi.

Ajans Press’in, International Diabetes Federation (IDF) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, dünya üzerindeki diyabetli yetişkinlerin toplam nüfustaki payı açıklandı. Bu oranın en çok Pakistan’da olduğu görülürken, Pakistan’da diyabetli oranının yüzde 20 olduğu kaydedildi. Pakistan’dan sonra diyabetli yetişkinlerin toplam nüfustaki oranın en yüksek olduğu ülkeler yüzde 17 ile Malezya, yüzde 16 ile de Suudi Arabistan olarak kayıtlara geçti. Türkiye’de ise bu oran yüzde 11 olarak kaydedildi. Diyabetli yetişkinlerin nüfusa oranla en düşük olduğu yer ise yüzde 3 ile Nijerya olarak saptandı.
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Dün 10:54 TSİ - Sağlık

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