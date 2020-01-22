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Dün 11:04 TSİ- Belediye G: Dün 11:06 TSİ

“Sokak hayvanlarını koruyor ve tedavi ediyoruz”

Sincan Belediyesi hayvan dostlarımıza yardım ediyor, yaralarını sarıyor, gerektiğinde yiyecek yardımında bulunuyor. Sincan Belediyesi Geçici Bakım Evi’ne getirilen sokak hayvanları aşılanıyor, tedavileri yapılıyor.

Elif Duman
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Çevre dostu projeleriyle takdir toplayan Sincan Belediyesi, sokak hayvanlarına şevkat elini uzatıyor. 2019 yılında Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından binlerce hayvan dostumuzun yaraları sarıldı, bakımları yapıldı.

Sincan Belediyesi Geçici Barınma Evi’ne geçtiğimiz yıl 2 bin 387 köpek getirildi, bu hayvanların kısırlaştırma işlemleri ve gerekli tedavileri yapıldı. Kuduz hastalığına karşı 1.194 kedi ve köpek aşılandı. Yine iç parazit tedavisi amacıyla 106 köpek ve 824 kediye aşı yapıldı. Veterinerler tarafından yapılan kontrol sonucu 495 köpek ve 215 kediye ilaçlı tedavi uygulandı. Uyuza yakalanmış 267 köpeğe ve açık yarası bulunan 553 kedi ve köpeğe gerekli tedavileri yapıldı. 463 sokak hayvanı ailelere verildi. 85 kedi ve köpeğin Büyükşehir ve diğer kliniklere sevk işlemi gerçekleşti.

Ekipler Kurban Bayramı’nda da hayvanları sağlık kontrolünden geçiriyor. Hastalık tespit edilen kurban etleri tutanak tutularak imha edildi.

Zabıta ekipleri ise soğuk havalarda sokak hayvanlarının aç kalmaması için belirlenen yerlere ekmek ve mama bıraktı. Böylece ekipler sokak hayvanlarına karşı farkındalık oluşmasına da katkıda bulundu.
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Dün 11:04 TSİ Ankara/ Sincan- Belediye

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