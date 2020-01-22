Haberler Ankara Haberler Ankara
Dün 11:59 TSİ- Sağlık G: Dün 12:01 TSİ

Domuz gribi tedavisinde ilk 48 saat önemli

“Domuz gribi” olarak bilinen H1N1 Influenza A, son günlerde yeniden etkisini göstermeye başladı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask

“Domuz gribi” olarak bilinen H1N1 Influenza A, son günlerde yeniden etkisini göstermeye başladı. Birçok insanın domuz gribiyle karşılaştığında ne yapacağını bilemediğini ve belirtilerin ani olarak ortaya çıktığını söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko, “H1N1 Influenza A daha çok birbiri ile yakın ilişkideki kişiler ve kapalı alanlarda bulunan insan grupları arasında görülüyor. Son dönemde görülen vakaların büyük bir kısmını H1N1 Influenza A vakaları oluşturuyor.” dedi.

Domuz gribi olarak bilinen H1N1 Influenza A sebebiyle paniğe kapılmadan hızlı hareket edilmesi gerektiğini söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko, “Ateş, öksürük ya da ağrı şikayetinden ikisi varsa mutlaka bir sağlık kurumuna başvurulmalı. Risk grubuna girip girmediklerini kişilerin kendileri tespit edemez. Başlangıçta bile zatürre olabileceği için hekim değerlendirmesi önem taşıyor.” şeklinde konuştu.

Ateş önemli bir belirti

H1N1 Influenza A’da yüksek ateşin önemli bir belirti olduğunun altını çizen Doç. Dr. Elif Hakko, “39-40 dereceye varan ateş, kuru öksürük, vücudun geneline yayılan kas ve eklem ağrısı, bazı kişilerde boğaz ağrısı ve burun akıntısı ile yorgunluk H1N1 Influenza A’nın belirtileri arasında sayılabilir. Bazı vakalarda kusma ve ishal de görülebiliyor.” dedi.

Tedavide ilk 48 saat önemli

H1N1 Influenza A tanısı konan kişilerin ilk 48 saatte tedavi altına alınmasının önemli olduğunu söyleyen Dr. Hakko, “İlaç tedavisine başlanıyor ve özellikle ikincil enfeksiyonlar açısından takip etmek gerekiyor. Hastalar mümkün olduğunca yatırılmadan tedavi ediliyor. Ancak genel durumlarıyla ilgili olarak gerek duyulursa hastaneye yatırılıyor. Hastaların mutlaka hekimleriyle irtibat halinde olmaları gerekiyor. Risk grubunun dışında kalan kişilere ise genellikle ateş düşürücü, ağrı kesici gibi belirtileri giderici ilaçlarla takip ediliyor.” dedi.

Çocuklar ve 65 yaş üstü kişiler risk altında

H1N1 Influenza A’nın geniş bir risk grubu olduğuna değinen Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko, “Hamileler, 0-5 yaş arasındaki çocuklar, 65 yaş üzeri kişiler, kronik hastalığı olan herkes; diyabet ve kalp hastaları, astımı olanlar, böbrek hastaları, nörolojik ve romatizmal hastalıkları olanlar, kanser hastaları risk grubunda bulunuyor” diye konuştu. Çocuklar ve 65 yaş üstü kişilerin H1N1 Influenza A’yı daha ağır geçirebileceğine değinen Dr. Hakko “Bu kişilerin hekime görünmeleri önemli. Çünkü hastalığı atlatıyor olmaları ikincil enfeksiyonların olmayacağı anlamına gelmiyor. Arkasından zatürre olabilecekleri için kontrol altında tutulmaları gerekiyor.” dedi.

H1N1 Influenza A şüphesi varsa;

-Hastaneye gitmeden önce bir maske edinin
-Hasta olan kişi ve ona bakan kişiler de evde maske takmalı
-Risk grubunda yer alan kişiler hastayla aynı odada bulunmamalı, mümkünse evden uzaklaştırılmalı
-El hijyenini özel önem verilmeli. Su ve sabunla sık sık yıkanmalı, alkol içeren el dezenfektanları kullanılmalı,
-Ortak kullanım alanları çamaşır suyu ile temizlenmeli
-Hastanın bulunduğu oda sık havalandırılmalı

H1N1 Influenza A tanısı konulduysa;

-Bol su için
-Mutlaka yatak istirahati yapın
-Bulaştırıcılık riski devam ettiği için bir hafta süreyle evden çıkmayın
-Beslenmenize dikkat edin
-Mutlaka hekim kontrolünde olun
# SAĞLIK HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Kalça ve diz ağrılarına dikkat mask
Kalça ve diz ağrılarına dikkat
Türkiye’deki yetişkinlerin yüzde 11’i diyabetli mask
Türkiye’deki yetişkinlerin yüzde 11’i diyabetli
Sünnet deyip geçmeyin! mask
Sünnet deyip geçmeyin!
Eşi için 40 günde 20 kilo verdi mask
Eşi için 40 günde 20 kilo verdi
Kışın D vitamini değerleri düşüyor mask
Kışın D vitamini değerleri düşüyor
Kışın sağlıklı hamilelik için 8 kritik kural mask
Kışın sağlıklı hamilelik için 8 kritik kural
Diş teli ile ilgili doğru bilinen 7 yanlış! mask
Diş teli ile ilgili doğru bilinen 7 yanlış!
Protez tırnak ve kalıcı ojedeki tırnak mantarı tehlikesine dikkat! mask
Protez tırnak ve kalıcı ojedeki tırnak mantarı tehlikesine dikkat!
Astımın çaresi düzenli tedavi mask
Astımın çaresi düzenli tedavi
​Çocuklarınız yarıyıl tatilinde de dengeli beslenmeye devam etsin mask
​Çocuklarınız yarıyıl tatilinde de dengeli beslenmeye devam etsin

Dün 11:59 TSİ - Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Kalça ve diz ağrılarına dikkat mask
Kalça ve diz ağrılarına dikkat
Domuz gribi tedavisinde ilk 48 saat önemli mask
Domuz gribi tedavisinde ilk 48 saat önemli
Türkiye’deki yetişkinlerin yüzde 11’i diyabetli mask
Türkiye’deki yetişkinlerin yüzde 11’i diyabetli
Sünnet deyip geçmeyin! mask
Sünnet deyip geçmeyin!
Kışın D vitamini değerleri düşüyor mask
Kışın D vitamini değerleri düşüyor
Kışın sağlıklı hamilelik için 8 kritik kural mask
Kışın sağlıklı hamilelik için 8 kritik kural
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Planlı Gebelik İçin Doğum Kontrol Yöntemleri mask
Planlı Gebelik İçin Doğum Kontrol Yöntemleri
Yenimahalle'nin Konukevi, 150 bin kişiye sıcak yuva oldu mask
Yenimahalle'nin Konukevi, 150 bin kişiye sıcak yuva oldu
Ankara’ya dev Millet Bahçesi mask
Ankara’ya dev Millet Bahçesi
Başkan Altınok: "Cumhuriyet Kulesi 2021’de tamamlanacak" mask
Başkan Altınok: "Cumhuriyet Kulesi 2021’de tamamlanacak"
Keçiören’de hileli ürün satan işletmelere ceza mask
Keçiören’de hileli ürün satan işletmelere ceza
Diş teli ile ilgili doğru bilinen 7 yanlış! mask
Diş teli ile ilgili doğru bilinen 7 yanlış!

GALERİ

Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar mask
Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak) mask
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak)
Mamak’ta santur konseri büyüledi mask
Mamak’ta santur konseri büyüledi
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti mask
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti
"Önceliğimiz temiz çevre" mask
"Önceliğimiz temiz çevre"
"Keçiörenli Görme Engelli Çocuklar Origamiyle Tanıştı" mask
"Keçiörenli Görme Engelli Çocuklar Origamiyle Tanıştı"
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL