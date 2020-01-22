Domuz gribi tedavisinde ilk 48 saat önemli

“Domuz gribi” olarak bilinen H1N1 Influenza A, son günlerde yeniden etkisini göstermeye başladı. Birçok insanın domuz gribiyle karşılaştığında ne yapacağını bilemediğini ve belirtilerin ani olarak ortaya çıktığını söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko, “H1N1 Influenza A daha çok birbiri ile yakın ilişkideki kişiler ve kapalı alanlarda bulunan insan grupları arasında görülüyor. Son dönemde görülen vakaların büyük bir kısmını H1N1 Influenza A vakaları oluşturuyor.” dedi.

Domuz gribi olarak bilinen H1N1 Influenza A sebebiyle paniğe kapılmadan hızlı hareket edilmesi gerektiğini söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko, “Ateş, öksürük ya da ağrı şikayetinden ikisi varsa mutlaka bir sağlık kurumuna başvurulmalı. Risk grubuna girip girmediklerini kişilerin kendileri tespit edemez. Başlangıçta bile zatürre olabileceği için hekim değerlendirmesi önem taşıyor.” şeklinde konuştu.

Ateş önemli bir belirti

H1N1 Influenza A’da yüksek ateşin önemli bir belirti olduğunun altını çizen Doç. Dr. Elif Hakko, “39-40 dereceye varan ateş, kuru öksürük, vücudun geneline yayılan kas ve eklem ağrısı, bazı kişilerde boğaz ağrısı ve burun akıntısı ile yorgunluk H1N1 Influenza A’nın belirtileri arasında sayılabilir. Bazı vakalarda kusma ve ishal de görülebiliyor.” dedi.

Tedavide ilk 48 saat önemli

H1N1 Influenza A tanısı konan kişilerin ilk 48 saatte tedavi altına alınmasının önemli olduğunu söyleyen Dr. Hakko, “İlaç tedavisine başlanıyor ve özellikle ikincil enfeksiyonlar açısından takip etmek gerekiyor. Hastalar mümkün olduğunca yatırılmadan tedavi ediliyor. Ancak genel durumlarıyla ilgili olarak gerek duyulursa hastaneye yatırılıyor. Hastaların mutlaka hekimleriyle irtibat halinde olmaları gerekiyor. Risk grubunun dışında kalan kişilere ise genellikle ateş düşürücü, ağrı kesici gibi belirtileri giderici ilaçlarla takip ediliyor.” dedi.

Çocuklar ve 65 yaş üstü kişiler risk altında

H1N1 Influenza A’nın geniş bir risk grubu olduğuna değinen Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko, “Hamileler, 0-5 yaş arasındaki çocuklar, 65 yaş üzeri kişiler, kronik hastalığı olan herkes; diyabet ve kalp hastaları, astımı olanlar, böbrek hastaları, nörolojik ve romatizmal hastalıkları olanlar, kanser hastaları risk grubunda bulunuyor” diye konuştu. Çocuklar ve 65 yaş üstü kişilerin H1N1 Influenza A’yı daha ağır geçirebileceğine değinen Dr. Hakko “Bu kişilerin hekime görünmeleri önemli. Çünkü hastalığı atlatıyor olmaları ikincil enfeksiyonların olmayacağı anlamına gelmiyor. Arkasından zatürre olabilecekleri için kontrol altında tutulmaları gerekiyor.” dedi.

H1N1 Influenza A şüphesi varsa;

-Hastaneye gitmeden önce bir maske edinin

-Hasta olan kişi ve ona bakan kişiler de evde maske takmalı

-Risk grubunda yer alan kişiler hastayla aynı odada bulunmamalı, mümkünse evden uzaklaştırılmalı

-El hijyenini özel önem verilmeli. Su ve sabunla sık sık yıkanmalı, alkol içeren el dezenfektanları kullanılmalı,

-Ortak kullanım alanları çamaşır suyu ile temizlenmeli

-Hastanın bulunduğu oda sık havalandırılmalı

H1N1 Influenza A tanısı konulduysa;

-Bol su için

-Mutlaka yatak istirahati yapın

-Bulaştırıcılık riski devam ettiği için bir hafta süreyle evden çıkmayın

-Beslenmenize dikkat edin

-Mutlaka hekim kontrolünde olun