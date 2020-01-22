Haberler Ankara Haberler Ankara
Dün 12:33 TSİ- Sağlık G: Dün 12:34 TSİ

Kalça ve diz ağrılarına dikkat

Yaşın ilerlemesi ile birlikte ortaya çıkan eklem kireçlenmesi, hayat kalitesini düşürüyor. Gündelik hayatta yürümeyi, merdiven inip çıkmayı dahi zorlaştıran hastalığa karşı diz ve kalça protezi ameliyatları büyük önem taşıyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask

Hastaların çoğu zaman ameliyat için doğru zamandan emin olamadığını belirten Türkiye İş Bankası İştiraki Bayındır İçerenköy Hastanesi ve Bayındır Levent Tıp Merkezi Ortopedi ve Travmatoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cihangir Yurdoğlu, “Protez ameliyatına karar verirken en önemli faktör hastanın ağrısıdır. Ağrılar dayanılmaz ise ameliyat zamanı gelmiştir. Ameliyatın ertelenmesi çoğu zaman hastaların diğer bacağa yüklenerek sağlam eklemlere de zarar vermesine neden olur.” dedi.

Orta ve ileri yaş hasta grubunda görülebilen eklemdeki kıkırdakların aşınması, zamanla kireçlenmeye yol açıyor. Başlangıçta hafif ve ara sıra görülen şikayetler, yaşın ilerlemesi ile birlikte süreklilik kazanarak şiddetini artırıyor. Hastaların ev içerisinde bile adım atmasına, merdiven inip çıkmasına engel olan kireçlenme, ileri yaştaki hastaların hayat kalitesini olumsuz etkiliyor. Hastalığın ileri evrelerinde ise tedavi için protez ameliyatları gündeme geliyor. Ortalama iki saat süren protez operasyonlarında, ileri derecede tahrip olan eklem yüzeyleri çıkartılıyor, bu fonksiyonu yerine getirebilecek protezler yerleştiriliyor.

HASTALAR DOĞRU ZAMANI BİLEMİYOR

Yaşlı nüfusun her geçen gün artması ile birlikte giderek daha fazla uygulanmaya başlanan kalça ve diz protez ameliyatlarında yüz güldüren sonuçlar alınıyor. Ameliyat için uygun yaş grubunun 65 yaş üstü olduğunu belirten Türkiye İş Bankası İştiraki Bayındır İçerenköy Hastanesi ve Bayındır Levent Tıp Merkezi Ortopedi ve Travmatoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cihangir Yurdoğlu, hastaların sıklıkla ameliyat için en doğru zamanın ne zaman olduğunu bilemediklerini ve kafalarında pek çok soru işareti ile hastaneye başvurduklarını belirtti.

HASTALIK, SAĞLAM EKLEMLERDE DE PROBLEM YARATABİLİR

Protez ameliyatına karar verirken en önemli faktör hastanın ağrısıdır diyen Prof. Dr. Cihangir Yurdoğlu, “Hasta artık bacağındaki ağrıyı tolere edemiyorsa ve doktorun değerlendirmesi de protezden yana ise artık ameliyatın zamanı gelmiş demektir. Hastanın bir bacağında ağrı varsa, ister istemez ağırlığını diğer bacağa verir. Ameliyatın uzun süre ertelenmesi durumunda, karşı bacak eklemleri aşırı yük altında kalacağı için orada da benzer problemlerin ortaya çıkabileceği unutulmamalıdır. Ayrıca eklem problemleri nedeniyle uzun süre ağrı kesici kullanmaktan kaynaklanabilecek yan etkileri hesaba katmak gerekir.” diyerek hastaları uyardı.

İYİ BİR PLANLAMA YAPILMASI GEREKİR

Operasyon sonrası ikinci günde hastanın destekle ayağa kalkıp yürüyebildiğini ve 5-6 gün içerisinde taburcu olabildiğini de ifade eden Prof. Dr. Cihangir Yurdoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Her şeyden önce bilinmelidir ki protez ameliyatları geri dönüşü olan bir müdahale değildir. Dolayısıyla iyi düşünüp, planlayarak karar vermek gerekir. Protez ameliyatı öncesinde, yapılabilecek diğer tedavi alternatiflerinin hiçbirinin faydasının olmayacağının anlaşılmış olması gerekir. Eğer başka bir tedavi ihtimali varsa doktor bunu hastasıyla paylaşmalı ve bu alternatif değerlendirilmelidir.” dedi.

GENÇ YAŞTAKİ HASTALARDA DA UYGULANABİLİR

Protez ameliyatları, kireçlenmenin yanı sıra bazı kemik ve eklem hastalıklarında, başka tedavi alternatifinin kalmadığı durumlarda çok daha genç yaşlarda da yapılabilir. Hastanın aktif ve iş hayatının içinde olması gerektiği bu yaşlarda, ameliyatın sağlayacağı fayda ve riskler hasta ile birlikte değerlendirilir. Kimi durumda 20 ve 30 yaş grubu hastalarda bile protez ameliyatları yapılabilir.
# SAĞLIK HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Domuz gribi tedavisinde ilk 48 saat önemli mask
Domuz gribi tedavisinde ilk 48 saat önemli
Türkiye’deki yetişkinlerin yüzde 11’i diyabetli mask
Türkiye’deki yetişkinlerin yüzde 11’i diyabetli
Sünnet deyip geçmeyin! mask
Sünnet deyip geçmeyin!
Eşi için 40 günde 20 kilo verdi mask
Eşi için 40 günde 20 kilo verdi
Kışın D vitamini değerleri düşüyor mask
Kışın D vitamini değerleri düşüyor
Kışın sağlıklı hamilelik için 8 kritik kural mask
Kışın sağlıklı hamilelik için 8 kritik kural
Diş teli ile ilgili doğru bilinen 7 yanlış! mask
Diş teli ile ilgili doğru bilinen 7 yanlış!
Protez tırnak ve kalıcı ojedeki tırnak mantarı tehlikesine dikkat! mask
Protez tırnak ve kalıcı ojedeki tırnak mantarı tehlikesine dikkat!
Astımın çaresi düzenli tedavi mask
Astımın çaresi düzenli tedavi
​Çocuklarınız yarıyıl tatilinde de dengeli beslenmeye devam etsin mask
​Çocuklarınız yarıyıl tatilinde de dengeli beslenmeye devam etsin

Dün 12:33 TSİ - Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Kalça ve diz ağrılarına dikkat mask
Kalça ve diz ağrılarına dikkat
Domuz gribi tedavisinde ilk 48 saat önemli mask
Domuz gribi tedavisinde ilk 48 saat önemli
Türkiye’deki yetişkinlerin yüzde 11’i diyabetli mask
Türkiye’deki yetişkinlerin yüzde 11’i diyabetli
Sünnet deyip geçmeyin! mask
Sünnet deyip geçmeyin!
Kışın D vitamini değerleri düşüyor mask
Kışın D vitamini değerleri düşüyor
Kışın sağlıklı hamilelik için 8 kritik kural mask
Kışın sağlıklı hamilelik için 8 kritik kural
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Planlı Gebelik İçin Doğum Kontrol Yöntemleri mask
Planlı Gebelik İçin Doğum Kontrol Yöntemleri
Yenimahalle'nin Konukevi, 150 bin kişiye sıcak yuva oldu mask
Yenimahalle'nin Konukevi, 150 bin kişiye sıcak yuva oldu
Ankara’ya dev Millet Bahçesi mask
Ankara’ya dev Millet Bahçesi
Başkan Altınok: "Cumhuriyet Kulesi 2021’de tamamlanacak" mask
Başkan Altınok: "Cumhuriyet Kulesi 2021’de tamamlanacak"
Keçiören’de hileli ürün satan işletmelere ceza mask
Keçiören’de hileli ürün satan işletmelere ceza
Diş teli ile ilgili doğru bilinen 7 yanlış! mask
Diş teli ile ilgili doğru bilinen 7 yanlış!

GALERİ

Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar mask
Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak) mask
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak)
Mamak’ta santur konseri büyüledi mask
Mamak’ta santur konseri büyüledi
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti mask
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti
"Önceliğimiz temiz çevre" mask
"Önceliğimiz temiz çevre"
"Keçiörenli Görme Engelli Çocuklar Origamiyle Tanıştı" mask
"Keçiörenli Görme Engelli Çocuklar Origamiyle Tanıştı"
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL