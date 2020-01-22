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Oğuz'dan Kaplan'a ziyaret

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan’ı ziyaret etti. Oğuz ve Kaplan, henüz bir aylık olan Malaklı cinsi iki köpek yavrusunu kucaklarına alarak sevdi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Başkan Oğuz, Başkan Kaplan’ı ziyaret etti. Kaplan, Oğuz ve beraberindeki heyeti ilk olarak makamında ağırladı. Oğuz ve Kaplan burada yerel yönetimler alanında istişarelerde bulunarak, yaptıkları çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu. Kaplan daha sonra Oğuz ve beraberindeki heyete yaptıkları çalışmalar, hayata geçirdikleri ve yapım aşamasında olan projeleri yerinde gösterdi. Kaplan, burada çalışmalarına ilişkin misafirlerine bilgi verdi.

Minik dostlarımızı sevdiler

Kaplan bu kapsamda Oğuz’a sokak hayvanları bakım merkezini de gezdirdi. Kaplan ve Oğuz burada henüz bir aylık olan Malaklı cinsi iki köpek yavrusuyla yakından ilgilendi. Oğuz ve Kaplan minik dostlarımızı kucaklarına alarak sevdi.

Son derece faydalı geçti

Başkan Oğuz, Beypazarı’na yaptıkları ziyaretin son derece faydalı geçtiğini belirterek, Kaplan’a misafir perverliliklerinden dolayı teşekkür etti. Oğuz, “Ankaramızın güzide ilçelerinden Beypazarı’nı ziyaret etmekten dolayı oldukça mutlu oldum. Değerli başkanımız Tuncer Kaplan’a hoşsohbeti, ilgi ve alakaları için teşekkür ediyorum.’’ dedi.

Kaplan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Değerli başkanımız Serhat Oğuz ve ekibini ağırlamaktan mutluluk duyduk. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum.” dedi. Oğuz ve Kaplan ziyaret kapsamında birbirlerine ilçelerine özgü hediyeler takdim etti.
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Dün 12:56 TSİ Ankara/ Kahramankazan- Belediye

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