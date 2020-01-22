Dün 15:49 TSİ - Spor

Osmanlıspor çabukluk ve taktik çalıştı

Başkent derbisinde Keçiörengücü’yle karşılaşacak olan Osmanlıspor, yaptığı çabukluk ve taktik çalışmasıyla hazırlıklarını sürdürdü.