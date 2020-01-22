Osmanlıspor çabukluk ve taktik çalıştı

TFF 1. Lig’in 19. haftasında sahasında Keçiörengücü’nü ağırlayacak olan Osmanlıspor bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı taktik antrenmanıyla devam ettirdi.
Tam kadro yapılan antrenman 1 saat 10 dakika sürdü. Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki antrenmana, oyuncular ısınma koşusuyla başladı.
Koordinasyona yönelik oyunla devam antrenmanda 5’e 2 top kapma oyununa geçildi. Saha içerisine kurulu istasyonlarda çabukluk çalışması yapan mor-sarılı ekip tam sahada taktik ağırlıklı maç yaptı.
Antrenman bireysel şut çalışmasıyla son buldu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz