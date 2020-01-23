İsteyen herkes kişisel verilerini sildirebilir

Şirketlerin verilerine yönelik saldırılar arttıkça kişilerin endişeleri de artıyor. KVKK ile kişisel verilerin korunması ve işlenmesi konusunda şirketlere yüklenen sorumlulukların dışında bireylere de önemli hakların kazandırıldığını aktaran Siberasist Hukuk Danışmanı Avukat Beliz Özkırım, kişisel verisi işlenen tüm vatandaşların kanunların izin verdiği ölçüde kişisel verilerini sildirebileceğini belirtiyor.

2019 yılının rekor veri ihlalleri ile geçmesi, şirketlerin veriyi koruma ve işleme konusunda yeni yaptırımlarla karşılaşmasına neden oluyor. KVKK kapsamında veriyi koruyamayan ya da izinsiz bir şekilde işleyen veri sorumlusu şirketlere verilen cezaların bu yıl da gündemi sıkça meşgul edeceği düşünülüyor. Bireylerin KVKK kapsamında kazanılan haklara daha da bilinçli yaklaşarak kişisel verilerinin peşinden koşacağına dikkat çeken Siberasist Hukuk Danışmanı Av. Beliz Özkırım’a göre, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kişilere oldukça önemli haklar sağlamaktadır.

Kanun Kişisel Verinizi Sildirebilme Hakkı Tanıyor

“İlgili Kişinin Hakları” başlığı altında düzenlenen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi, verisi işlenen gerçek kişilerin veri işleme faaliyetini gerçekleştiren veri sorumlusuna karşı bazı haklara sahip olduğunu belirtiyor. Bu durumun kişisel verilere sahip çıkma ve koruma konusunda atılmış önemli bir adım olduğuna dikkat çeken Av. Beliz Özkırım, kanunun vatandaşlara getirdiği en önemli hakkın ilgili durumlarda ve kanunun izin verdiği ölçüde verilerini sildirebilmesi olduğunu belirtiyor.

Kanunun ilgili kişilere sağladığı diğer haklar ise şöyle;

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme

• Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme şeklinde sıralanıyor.

Talebi Değerlendirmeyen Veri Sorumlusuna Yaptırım

Kanunun ilgili maddesi ile birlikte şirketlerle veri paylaşan gerçek kişiler artık verisinin peşine düşebiliyor ve akıbetini öğrenebiliyor. Kişilerin söz konusu haklarını kullanabilmeleri için veri sorumlusuna yazılı başvuru yapmaları gerektiğini açıklayan Av. Beliz Özkırım, veri sorumlusunun da gerçek kişiler tarafından yapılan başvuruları değerlendirmek ve veri sahibine ilgili başvuru hakkında bilgi vermekle sorumlu olduğunu aktarıyor. Gerekli bilgilendirme yapmayan, kişinin talebini değerlendirmeye almayan veri sorumlularının yaptırımlara maruz kalacağının altını çizen Özkırım, kişisel verisinin akıbetini öğrenme noktasında önemli haklar kazanmış olan gerçek kişilerin, haklarını sonuna kadar veri sorumlularına karşı kullanmasını gerektiğini dile getiriyor.