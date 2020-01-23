Sosyal yardımlar aralıksız sürüyor

Beypazarı Belediye Başkanlığı sosyal belediyecilik hizmetleri ile nerede zorda bir vatandaş var ise yanında olmaya devam ediyor.

Beypazarı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, Şefkat Eli Projesi kapsamında, ilçemiz taşra ve merkez mahallelerinde yalnız yaşayan yaşlı, hasta ve bakıma muhtaç vatandaşların banyo, traş ve ev temizlikleri gibi kişisel ihtiyaçlarını karşılarken kış aylarının gelmesiyle birlikte yakacak yardımı hizmetlerini de gerçekleştiriyor.