Ebru Şallı Kimdir, Nerelidir, Kaç Yaşındadır?

Hayatını sağlıklı yaşama ve fitnessa adayan ünlü isimlerden biri olan Ebru Şallı, son dönemde magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Birçok internet kullanıcısı eski manken Ebru Şallı kimdir, nerelidir ve kaç yaşındadır sorularıyla internet üzerinden araştırmalarını sürdürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde oğlunun yaşadığı sağlık sorunlarıyla tekrar gündem olan Ebru Şallı’nın hayat hikayesi, internet kullanıcıları tarafından merak ediliyor. Bu yazımızda Ebru Şallı hakkında bilinmeyen ve en çok merak edilen konularla ilgili olarak detayları sizler için hazırladık. İşte Ebru Şallı kimdir sorusunun yanıtı…

Ebru Şallı Kimdir?

15 Ocak 1977 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Ebru Şallı, eski model kimliğinin yanında oyuncu ve plates eğitmeni olarak da bilinmektedir.

İlk ve ortaokul eğitimini İstanbul’da tamamlayan Ebru Şallı, İstanbul Nişantaşı Kız Lisesi’nden 1996 yılında mezun olarak tahsil hayatını tamamladı. Lise eğitimi döneminde de küçüklüğünden beri hedefi olan fotomodellik üzerine kariyerine başlayan Şallı, 1993 yılında fotomodellik yapmaya başladı. Türkiye’de 1995 yılında düzenlenen Quenn of Turkey güzellik yarışmasına katılan genç model, bu yarışmada birinci seçilerek Türkiye güzeli oldu.

1995 ile 2003 yılları arasındaki dönemde mankenlik, fotomodellik ve sunuculuk yapmayı sürdüren Ebru şallı, bu süreçte yakından ilgilendiği plates branşında da egzersiz videosu hazırlayarak spor alanında çalışmalarını sürdürdü. 2006 yılının mayıs ayından itibaren TV 8 kanalında “Ebru’nun Mutfağı” adlı programı başarıyla sundu. Giderek Türk televizyon camiasının en çok aranan yüzlerinden biri haline gelen Ebru Şallı, daha sonra da Beyaz TV’ye transfer olarak “Ebruli” adlı programın sunuculuk görevini üstlendi.

Televizyon ekranlarındaki başarılı ve sempatik sunumunun yanında sık sık özel hayatıyla da gündeme gelen Ebru Şallı, bir dönemin en popüler isimleri arasında yer alan Ozan Orhon ile yaptığı evlilikle çok konuşuldu. Bu evliliğini sonlandırır sonlandırmaz uyuşturucu kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan ünlü manken, bir süre sonra serbest bırakıldı.

Televizyon programlarında üstlendiği sunuculuk görevinin yanında dizi oyunculuğuna da soyunan Ebru Şallı, 1999 yılında ünlü şarkıcı Emrah ile başrolünü paylaştığı “Unutabilsem” adlı dizide rol aldı. Bu yapımda gösterdiği başarılı performansın ardından sırasıyla “Belalım Benim” ve “ Gölge Çiçeği” adlı dizilerin de oyuncu kadrosu arasında kendine yer bulmayı başardı.

Ebru Şallı Kimdir? Özel Hayatı

İlk evliliğini 19 Haziran 1997 tarihinde dönemin en sevilen pop şarkıcılarından biri olan Ozan Orhon ile yaptı. Ancak kısa süren bu evliliğini 1998 yılı Haziran ayında sonlandırdı. Daha sonra Yeni Karamürsel Mağazaları’nın sahibi olan iş adamı Harun Tan ile bir süre aşk yaşayan Ebru Şallı, bu aşkını 2002 yılında nikah masasına oturarak evlilik ile taçlandırdı. Evliliğinin ardından podyumları bırakarak mankenlik kariyerini sonlandıran Ebru Şallı’nın bu evlilikten iki çocuğu oldu. Ünlü çift, magazin dünyasında gözlerden uzak ve romantik ilişkileri ile örnek çift olarak gösteriliyordu. Ancak evliliklerinin 11. yılında Harun Tan ve Ebru Şallı, 11 Temmuz 2013 tarihinde boşanarak evliliklerini sonlandırdı. Son dönemde şarkıcı ve besteci Sinan Akçıl ile de ilişki yaşayan Ebru Şallı, şu anda Uğur Akkuş ile nişanlıdır.

Ebru Şallı, ünlü iş adamı Harun Tan ile evli olduğu dönemde Gendaş Kültür Yayınları tarafından yayımlanan “Hamilelikte Sağlıklı ve Güzel Kalmak” adlı bir kitap yazdı. Kitapçı raflarında 2005 yılının Mart ayında yayınlanan bu kitap yoğun ilgi gördü.

Eski fotomodel ve manken Ebru Şallı, plates antrenörlüğü yapmaya devam etmektedir.

Ebru Şallı’dan Yürek Burkan Açıklamalar

Ebru Şallı geçtiğimiz günlerde eski eşi Harun Tan ile evliliğinden dünyaya getirdiği Pars ismindeki oğlunun lenfoma hastası olduğunu açıklayarak yürekleri burktu. Henüz 8 yaşında olan Pars’ın lenfoma hastalığına yakalanmasının ardından zor günler geçirdiğini belirten Ebru Şallı içini döktü. “Özel hayatıma gelen eleştiriler umrumda değil” diyen Şallı hayattaki önceliğinin oğlu Pars olduğunu ifade etti.

Programa konuk olan Ebru Şallı, oğluna lenfoma teşhisinin konulmasının ardından yaşadığı zorlu dönemi programın takipçileriyle paylaştı. Şu anda 8 yaşında olan Pars’ın yaklaşık 1 yıldır lenfoma hastalığı ile mücadele ettiğini açıklayan Ebru Şallı, son bir yıldır ailecek Pars’la beraber yaşadıkları zorlu dönemi dile getirdi. Hastalığı yüzünden oğlunun eğitimine de ara verdikleri aktaran Şallı, şu anda tedavi sürecinin devam ettiğini ve oğlunun sağlık durumunun iyi olduğunu kaydetti.