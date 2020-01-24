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Beypazarı Kızak Şenliği’ne hazır

Beypazarı Belediyesi, Geleneksel Kızak Şenliği 26 Ocak’ta ilçeye 30 km mesafedeki 1665 rakımlı Karaşar Kirazyanı Yayla mevkiinde gerçekleşecek.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Beypazarı Belediyesi, Geleneksel Kızak Şenliği 26 Ocak’ta ilçeye 30 km mesafedeki 1665 rakımlı Karaşar Kirazyanı Yayla mevkiinde gerçekleşecek.

Yöresel kıyafetleri, naylon torbaları, şambriyel ve kızakları ile Kirazyanı mevkiinde gerçekleştirilecek şenliğe katılacak ilçe sakinleri, sabah saat 09.00 itibarı ile otobüslerle şenlik alanına ücretsiz götürülecek.

Her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen şenlikte, çocuk oyunları, yarışmalar ve gösteriler ile genci yaşlısı 7’den 70’e her yaştan katılımcı eğlenceye doyacak.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, "Geleneksel Kızak Şenliğimiz için hazırlıklarımızı tamamladık. Tüm hemşehrilerimizi, özellikle şehrin gürültü ve stresinden uzaklaşmak isteyen bütün Ankaralıları farklı ve eğlenceli bir gün geçirmeleri adına bu hafta sonu şenliğimize bekliyoruz." dedi.
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Bugün 09:59 TSİ Ankara/ Beypazari- Belediye

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