Başkan Altınok “Hasvak Keçiören Eğitim Merkezi” açılışını gerçekleştirdi

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Türkiye Devlet Hastaneleri ve Hastalara Yardım Vakfı (HASVAK) ile Keçiören Belediyesi iş birliğinde açılan “HASVAK Keçiören Eğitim Merkezi” açılışına katıldı.

Başkan Altınok, “Sağlıktan daha kıymetli bir şey olamaz. İnsanlar sadece kendilerine karşı değil ailelerine, çocuklarına, devletine ve milletine karşı da sorumludurlar. Bu yüzden canımıza sahip çıkalım, sağlığımız için sporu ihmal etmeyelim.” dedi.

Keçiören Belediyesi ile Türkiye Devlet Hastaneleri ve Hastalara Yardım Vakfı (HASVAK) iş birliğinde açılan “HASVAK Keçiören Eğitim Merkezi” açılışına, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, HASVAK Genel Başkanı Engin Öztürk, Keçiören İlçe Sağlık Müdürü Hakan Nakiboğlu, Halk Sağlığı Hizmetleri Kanser Birimi Sorumlu Hekimi İskender Kög, Halk Sağlığı Hizmetleri Etlik Ketem Sorumlu Hekimi Ercan Barış Çam ve Keçiörenli vatandaşlar katıldı.

Başkan Altınok, açılışta katılımcılara hitaben yaptığı konuşmasında, “Hepimiz için en değerli şey sağlığımızdır. Açtığımız bu eğitim merkezinde kanser tedavisine ilişkin bilgiler verilerek erken teşhisin önemi anlatılacak. Kanser sadece kendimize değil yakınlarımıza da ayrı bir külfet doğuruyor.” dedi.

“SAĞLIĞIMIZA ZAMAN AYIRMALIYIZ”

Kanserden korunma ve tarama testleri ile Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi’nin (KETEM) tanıtılmasına ilişkin eğitimlerin oldukça önemli olduğunu da vurgulayan Başkan Altınok konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Kanser hastalığına karşı ortaya konulacak sempozyumlar, paneller, konferanslar oldukça önemli. Bu hastalıkla ilgili genellikle, ‘Kanser olmaktan korkma, geç kalmaktan kork’ şeklinde pankartlar görürüz. Esasında kanser, erken teşhis ile tespit edildiğinde tedavisi mümkün olan bir hastalık. Pazarda alışveriş yapmaya nasıl ki zaman ayırıyorsak sağlığımıza da zaman ayırmalıyız Şu anda bizim Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) açığımız 110 milyar TL. Devlet vergileri topluyor, üzerine de para ekleyerek sağlık giderlerine harcıyor. Yani sağlık giderleri geleceğimize, devletimize, milletimize de ağır bir külfet oluyor. Sağlığın korunmasında kurumlar kadar yerel yönetimler ve kişilerin kendileri oldukça önemlidir. Ülkemizde hastanelere gidere spor yapıp yapmadıkları sorulsa, inanın çoğumuzun spor yapmadığı gerçeği ortaya çıkacaktır. Bunun yanında sağlıklı beslenme ve stresten uzak durmak da önemli. Herkes canına kıymet vermeli, Rabbimin emaneti olan cana sahip çıkmalıdır.”