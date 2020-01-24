Harika Kanatlar Bilkent Center'da kanatlanıyor

Bilkent Center, sömestir tatilinde de çok eğlenceli, çok keyifli…

Sevilen çizgi film kahramanları Harika Kanatlar, sömestir tatilinde Bilkent Center’da minikler ile buluşuyor. 25-26 Ocak tarihlerinde ücretsiz olarak düzenlenecek, şarkıların söylenip oyunların oynanacağı Harika Kanatlar etkinliği ile Bilkent Center, minik ziyaretçilerine eğlence dolu bir dünyanın kapılarını açacak.

Okulların tatile girmesi ile çocuklara yönelik etkinliklerini artıran Bilkent Center’da 20-24 Ocak tarihlerinde ise 14:00 – 15:00 saatlerinde hediye çarkını çeviren tüm çocuklar birbirinden güzel hediyelerin sahibi olacak.