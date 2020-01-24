Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 12:02 TSİ- Yaşam G: Bugün 12:03 TSİ

Harika Kanatlar Bilkent Center'da kanatlanıyor

Ankara’nın eğlence ve yaşam merkezi Bilkent Center, 20. Yılını düzenlediği etkinlikler ile taçlandırmaya devam ediyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask

Bilkent Center, sömestir tatilinde de çok eğlenceli, çok keyifli…

Sevilen çizgi film kahramanları Harika Kanatlar, sömestir tatilinde Bilkent Center’da minikler ile buluşuyor. 25-26 Ocak tarihlerinde ücretsiz olarak düzenlenecek, şarkıların söylenip oyunların oynanacağı Harika Kanatlar etkinliği ile Bilkent Center, minik ziyaretçilerine eğlence dolu bir dünyanın kapılarını açacak.

Okulların tatile girmesi ile çocuklara yönelik etkinliklerini artıran Bilkent Center’da 20-24 Ocak tarihlerinde ise 14:00 – 15:00 saatlerinde hediye çarkını çeviren tüm çocuklar birbirinden güzel hediyelerin sahibi olacak.

Bugün 12:02 TSİ Ankara- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Harika Kanatlar Bilkent Center'da kanatlanıyor mask
Harika Kanatlar Bilkent Center'da kanatlanıyor
Otuzlu yaşlarla birlikte gelen tehlike varis mask
Otuzlu yaşlarla birlikte gelen tehlike varis
Kalça ve diz ağrılarına dikkat mask
Kalça ve diz ağrılarına dikkat
Domuz gribi tedavisinde ilk 48 saat önemli mask
Domuz gribi tedavisinde ilk 48 saat önemli
Türkiye’deki yetişkinlerin yüzde 11’i diyabetli mask
Türkiye’deki yetişkinlerin yüzde 11’i diyabetli
Kış günlerinde kilo almadan iç ısıtacak 10 lezzet önerisi mask
Kış günlerinde kilo almadan iç ısıtacak 10 lezzet önerisi
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Planlı Gebelik İçin Doğum Kontrol Yöntemleri mask
Planlı Gebelik İçin Doğum Kontrol Yöntemleri
Ebru Şallı Kimdir, Nerelidir, Kaç Yaşındadır? mask
Ebru Şallı Kimdir, Nerelidir, Kaç Yaşındadır?
Başkan Altınok: "Cumhuriyet Kulesi 2021’de tamamlanacak" mask
Başkan Altınok: "Cumhuriyet Kulesi 2021’de tamamlanacak"
Başkan Yaşar Ankaragücü'nde mask
Başkan Yaşar Ankaragücü'nde
Ünlü İspanyol Şef Josep Vila ilk kez Türkiye’de mask
Ünlü İspanyol Şef Josep Vila ilk kez Türkiye’de
Corona Virüsü 2 günde belirti gösteriyor mask
Corona Virüsü 2 günde belirti gösteriyor

GALERİ

Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar mask
Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak) mask
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak)
Mamak’ta santur konseri büyüledi mask
Mamak’ta santur konseri büyüledi
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti mask
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti
"Önceliğimiz temiz çevre" mask
"Önceliğimiz temiz çevre"
"Keçiörenli Görme Engelli Çocuklar Origamiyle Tanıştı" mask
"Keçiörenli Görme Engelli Çocuklar Origamiyle Tanıştı"
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL