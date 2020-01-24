Derbi maçı hazırlıkları tamamlandı

Keçirengücü’yle oynayacağı derbi maçı hazırlıklarını tamamlayan Osmanlıspor maç saatini beklemeye başladı.
Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde yapılan haftanın son antrenmanı 1 saat sürdü. Isınma ve koordinasyona yönelik pas çalışmasıyla başlayan antrenman, 5’e 2 top kapma oyunuyla devam etti.
Minyatür kalelerden kurulu yarı sahada maç yapan mor-sarılı ekip, saha kenarında yapılan sprint çalışmasıyla antrenmanı sonlandırdı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz