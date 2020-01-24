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24 Ocak 2020- Spor

Derbi maçı hazırlıkları tamamlandı

Başkent derbisinde yarın sahasında Keçiörengücü’nü ağırlayacak olan Osmanlıspor bu maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Keçirengücü’yle oynayacağı derbi maçı hazırlıklarını tamamlayan Osmanlıspor maç saatini beklemeye başladı.

Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde yapılan haftanın son antrenmanı 1 saat sürdü. Isınma ve koordinasyona yönelik pas çalışmasıyla başlayan antrenman, 5’e 2 top kapma oyunuyla devam etti.

Minyatür kalelerden kurulu yarı sahada maç yapan mor-sarılı ekip, saha kenarında yapılan sprint çalışmasıyla antrenmanı sonlandırdı.
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24 Ocak 2020 - Spor

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