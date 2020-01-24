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Başkan Yaşar, "Uğur Mumcu'nun aydınlığı hiç bitmeyecek"

24 Ocak 1993'te Ankara'da Karlı Sokak'taki evinin önünde, arabasına konulan bombanın patlaması sonucu suikasta kurban giderek yaşamını yitiren Gazeteci – Yazar Uğur Mumcu ölümünün 27’nci yıl dönümünde Yenimahalle’de anıldı.

Elif Duman
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Batıkent metro durağında toplanan kalabalık, Uğur Mumcu Parkı'na yürüdü. Uğur Mumcu Parkı'ndaki törene Yenimahalle Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör, Atatürkçü Düşünce Derneği Batıkent Şubesi, Batıkent Birlikteliği, Belediye Meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda Yenimahalleli katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende usta gazeteci Uğur Mumcu’nun yanında 24 Ocak 2001 yılında Diyarbakır’da katledilen Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan da saygıyla anıldı.

Mumcu’nun evinde geniş kalabalık

Gazeteci-Yazar Uğur Mumcu, Batıkent’te düzenlenen törenin ardından Karlı Sokakta bulunan evinin önünde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, CHP milletvekilleri, Yenimahalle Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Belediye başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda Başkent sakininin katılımı ile anıldı.

Yaşar: “Uğur Mumcu gibi demokrasiye inanmalıyız”

Uğur Mumcu yazdığı eserler ve sergilediği örnek gazetecilik tavrı ile hala insanlara örnek olmaya devam ediyor diyerek sözlerine başlayan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Türkiye Uğur Mumcu ve onun gibi düşünen aydınların açtığı yolda ilerleyerek çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşacaktır. Uğur Mumcu’nun aydınlığı hiç bitmeyecek. Karamsarlık içinde olmamamız gerekiyor. Her gün heyecanımızı artırmalı ve bu ülke için canlarını veren aydınlarımızın ışığında yolumuza devam etmemiz lazım. Bunun için de birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Uğur Mumcu gibi demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne yürekten inanarak, bağımsız bir Türkiye için kol kola yürümeliyiz.” dedi.

“Mumcu hiçbir baskıya boyun eğmedi”

Uğur Mumcu’nun her türlü baskıya ve tehdide rağmen doğru yoldan sapmadığını belirten Yaşar, “Onu yolundan döndürmek için bin türlü yola başvurdular. Ancak Uğur Mumcu ülkenin geleceği için yanlış gördüğü her konuya parmak bastı, bu konuları halka duyurmak için elinden ne geliyorsa yaptı. Medyanın bu gün ki durumuna baktığımızda Uğur Mumcu ve onun gibi olan aydınların ne kadar yürekli olduğunu anlama şansı buluruz. Uğur’u sevenlerin, ona gönül verenlerin, Uğur gibi aydınlık yüzlerin Türkiye’de her zaman var olacağına inanıyorum.” şeklinde konuştu.
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Bugün 15:39 TSİ Ankara/ Yenimahalle- Belediye

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