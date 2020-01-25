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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan Elazığ Mesajı...

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Prof. Dr. E. Semih YALÇIN’ın “Elazığ’da meydana gelen deprem nedeniyle” yazılı bir açıklama yaptı.

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
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Yalçın'ın açıklamaları şu şekilde;

24 Ocak 2020’de Elazığ'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen şiddetli deprem, bütün Türkiye'yi olduğu gibi, bizleri de derin üzüntüye boğmuştur. Doğal afetlerin insan hayatını altüst ettiği böylesi zor günlerde milletimizin ortaya koyduğu yüksek dayanışma ve yardımlaşma iradesi, her türlü takdirin üzerindedir.

MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin talimatlarıyla, incelemelerde bulunmak ve bölge halkının yaşadığı sıkıntıları paylaşmak üzere Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya, Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz, MYK üyesi Ömer Ekici, MYK üyesi Sedat Yaşar, Bingöl İl Başkanı Nurettin Varol, Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, Elazığ İl Başkanı Semih Işıkver ve Kahramanmaraş İl Başkanı Ertuğrul Doğan'dan oluşan bir heyet görevlendirilmiştir. MHP heyetinde bulunan arkadaşlarımız, en kısa sürede bölgeye intikal etmiş ve edeceklerdir.

Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz.

 
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Bugün 12:03 TSİ - Siyaset

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