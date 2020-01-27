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Eskimeyen şarkılarla geçmişe yolculuk yaptılar

Mamak Belediyesi kültür ve sanat etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor. Musiki Muallim Mektebi’nde gerçekleşen etkinliğin bu seferki misafirleri ise Mamak Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu oldu.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Mamak Belediyesi kültür ve sanat etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor. Musiki Muallim Mektebi’nde gerçekleşen etkinliğin bu seferki misafirleri ise Mamak Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu oldu.

Birbirinden güzel Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği’nin seslendirildiği "Eskimeyen Şarkılar" konserinde dinleyicileri geçmiş yolculuğuna çıkaran Mamak Belediyesi TSM sanatçıları herkesin büyük beğenisini aldı.

Konsere Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Unutulmaz bir akşam yaşattılar

Türk müziğine damgasını vurmuş eserlerin yer aldığı konserin izleyenlere unutulmaz bir akşam yaşattığını ifade eden Mamak Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, “Sanata kültüre sahip çıkmaya, destek olmaya özellikle değerleri koruyarak geleceğe aktarma konusunda gayret sarf etmeye devam edeceğiz.” dedi.
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Bugün 09:28 TSİ Ankara/ Mamak- Belediye

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