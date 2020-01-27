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Eskimeyen şarkılarla geçmişe yolculuk yaptılar

Mamak Belediyesi kültür ve sanat etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor. Musiki Muallim Mektebi’nde gerçekleşen etkinliğin bu seferki misafirleri ise Mamak Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu oldu.