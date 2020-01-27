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Altındağ tek yürek

Altındağ’ın kalbi Elazığ ve Malatya için atıyor. Altındağ Belediyesi, depreminin ardından bölgeye yardım götürmek için seferberlik başlattı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Altındağlı vatandaşlar Elazığ ve Malatya’daki depremzedelere yardım etmek için seferber oldu. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın talimatlarıyla başlatılan yardım kampanyasına Altındağlı vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. İhtiyaç malzemelerini paketlerle Altındağ Belediyesi’ne getiren vatandaşlar, duyarlı davranışlarıyla gönülleri fethetti.

“ŞİMDİ BİR VE BERABER OLMA ZAMANI...”

Altındağlı vatandaşların yardım seferberliğine ilk dakikalardan itibaren büyük ilgi gösterdiğini söyleyen Başkan Asım Balcı, "Şimdi bir ve beraber olma zamanı... ‘Siz orada üşürseniz, biz burada donarız’ dedik ve  Altındağ Belediyesi olarak depremzede  vatandaşlarımız için yardım kampanyası başlattık. Altındağlı kardeşlerimin kampanyaya ilgisi büyük oldu. Herkes elinden geleni yaptı. 2 battaniyesi olan vatandaşımız, birini hiç düşünmeden depremzede kardeşlerine gönderdi. Herkes nesi var, nesi yoksa paylaşmakta tereddüt etmedi. Bize yakışan da budur. Herkesten Allah razı olsun. Allah bize bir daha böyle acılar yaşatmasın.” dedi.

ALTINDAĞ’DAN SICAK ÇORBA

Altındağ’dan yardım kolileri dışında, çorba ikram aracı ve personellerin de yola çıktığını söyleyen Başkan Asım Balcı, “Dileyen hemşehrilerimiz yardımlarını belediyemize getirebilir veya 444 3919 numaralı Altın Masa telefonunu arayabilir, gelip biz teslim alabiliriz. Öte yandan çorba ikram aracımız da Elazığ’da depremzedelere sıcak çorba ikramında bulunuyor.” ifadelerini kullandı.
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Bugün 09:37 TSİ Ankara/ Altindağ- Belediye

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