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Gençler istedi, Başkan Altınok yaptırdı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, gençlerden gelen talep üzerine Aliya İzzet Begoviç Parkı ve Aşağı Eğlence Mahallesi Kanuni Parkı’nda kaykay parkuru yapılması talimatı verdi.

Elif Duman
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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, gençlerden gelen talep üzerine Aliya İzzet Begoviç Parkı ve Aşağı Eğlence Mahallesi Kanuni Parkı’nda kaykay parkuru yapılması talimatı verdi. Başkan Altınok, “Çocukken biz Keçiören’de gezecek yer olmadığından Kuğulu Park’a veya Gençlik Parkı’na gezmeye giderdik. Ama gün geldi, Keçiören’e hizmetkâr olduk, ortaya koyduğumuz sosyal alanlarla artık gençlerimiz ilçe dışına çıkmadan da daha keyifli vakit geçirebiliyorlar.” dedi.

KAYKAY PARKURLARI HİZMETE BAŞLADI

Başkan Turgut Altınok, ilçede yürüttüğü mahalle denetimleri sırasında gençlerden gelen talep üzerine kaykay parkuru yapılması için talimat verdi. Keçiören Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ivedilikle başlatılan çalışmalar neticesinde Aşağı Eğlence Mahallesi Kanuni Parkı’nda tamamlanan ve Aliya İzzet Begoviç Parkı’nda ise tamamlanma aşamasında olan kaykay parkurları gençlere hizmet vermeye başladı.

“YEŞİL ALANLARIN VE PARKLARIN SAYISINI ARTIRACAĞIZ”

Başkan Altınok, ilçedeki parklarda yürütülen tadilat çalışmalarında sona yaklaşıldığını, yeni park yapım çalışmalarında ise önemli bir yol katettiklerini de vurgulayarak şu bilgileri verdi:

 “İlçemizde 400’den fazla parkımız var. Yenilerini de yeşil alanlarıyla ve oyun alanlarıyla birlikte yapmaya devam ediyoruz. Estergon Kale’miz inşaat halindeyken zemini kayalıktı. Bana dediler ki, ‘Taşa ağaç dikilir mi?’ Şimdi ise Estergon Kale’mizin etrafı yemyeşil. Gönülden, severek yaparsanız ağaç da biter gül de biter. Şimdi Ovacık bölgesi çevre yolu güzergâhında yapacağımız ağaçlandırma çalışmalarıyla, öte yandan Bağlum’da yapacağımız Millet Bahçesi ile kentimize önemli yeşil alanlar kazandıracağız. Hem Keçiören’imizi hem de Başkent’imizi gelecek nesillerimize daha yaşanabilir şekilde bırakacağız. ”
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Bugün 11:47 TSİ Ankara/ Keçiören- Belediye

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