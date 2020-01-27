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​Divan Ankara 14 Şubat’ta unutulmaz bir buluşmaya davet ediyor

Divan Ankara ve Divan Çukurhan birbirinden özenli detayların yer aldığı paketleriyle Sevgililer Günü’nde hafızalardan silinmeyecek bir akşam vadediyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Sevgililer Günü’nü şık ve zarif bir ortamda karşılamak isteyenler için her detayı özenle hazırlayan Divan Ankara, iki farklı alternatif sunuyor. Divan Ankara, ister set menünün yer aldığı ister konaklamalı paketleriyle Sevgililer Günü’nü unutulmaz bir geceye dönüştürecek.

Divan Ankara, canlı müzik eşliğinde romantik bir buluşma dileyen misafirlerini aşk dolu bir geceye davet ediyor. Divan şefleri tarafından 14 Şubat’a özel oluşturulan menü Divan Pub’da kişi başı 249 TL’den sunuluyor.

Sevgililer Günü’nde Divan Ankara’da konaklamak isteyen misafirler için iki kişi kahvaltı dahil paket 525 TL’den, güne özel hazırlanan menünün dahil olduğu paket ise iki kişi 945 TL’den satışa sunuluyor.

Divan Çukurhan’da canlı müziğin eşlik ettiği sevgililer günü özel menüsü iki kişi KDV dahil 450 TL’den, iki kişilik konaklama ise KDV dahil 650 TL’den başlayan fiyatlarla sunuluyor.

Bugün 12:41 TSİ Ankara- Yaşam

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