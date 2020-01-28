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Adanaspor hazırlıkları başladı

Osmanlıspor, Adanaspor’la deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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TFF 1. Lig’in 20. haftasında Cuma günü deplasmanda Adanaspor’la karşılaşacak olan başkent ekibi bir günlük iznin ardından bu maçın hazırlıklarına başladı.

1 saat süren antrenmana hafif adale ağrıları bulunan Jovan ve Erdem Çetinkaya tedbir amaçlı katılmadı.

Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki haftanın ilk antrenmanına, oyuncular ısınma koşusuyla başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden antrenmanı oyuncular yarı sahada oynadıkları çift kale maçla tamamladı.

Tatlısına oynanan ve kıyasıya rekabetin yaşandığı çift kale maçın galibi, penaltı atışlarıyla belirlenirken; penaltı atışlarını kazanan takım galibiyet pozu verdi.
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