Altındağ’ın yardımları yola çıktı

Altındağlı vatandaşlar Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere yardım etmek için seferber oldu. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'nın talimatlarıyla başlatılan yardım kampanyasına Altındağlı vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Karapürçek Kapalı Spor Salonu’nda toplanan ihtiyaç malzemeleri, türlerine ve durumlarına göre sınıflandırıldı. Daha sonra özenle paketlenen yardımlar, Altındağ Belediyesi personellerinin ve vatandaşların yardımlarıyla TIR'lara yüklendi. Karapürçek Kapalı Spor Salonu’ndaki çalışmalara, Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı da eşlik etti. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Balcı, Altındağlı vatandaşların yardım çağrısına gösterdikleri ilgiden çok büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

TIRLAR SEVGİ DOLU

Altındağlı vatandaşların yardım seferberliğine ilk dakikalardan itibaren büyük ilgi gösterdiğini söyleyen Başkan Asım Balcı, “Altındağlı kardeşlerimize desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim. Bir ve beraber olmanın önemini, bu depremle bir kez daha görmüş olduk. Şu anda milletçe kenetlenmiş durumdayız. Başkent Ankara’dan, Altındağ’dan, Elazığ ve Malatya’daki depremzede kardeşlerimize ısıtıcı, temizlik malzemesi, kıyafet, battaniye gibi ihtiyaç malzemelerinin yanında sevgilerimizi de gönderiyoruz. Kalbimiz ve dualarımız onlarla…” dedi.

Başkan Balcı, “Karapürçek Kapalı Spor Salonu’nu dolduran yardım malzemelerini ayırmak ve paketlemek için personellerimizle birlikte gönüllü vatandaşlarımız da seferber oldu. Herkesin eline, emeğine sağlık… Allah hepsinden razı olsun, milletimizi, devletimizi böyle acı olaylardan korusun.” ifadelerini kullandı.

ALTINDAĞ'DAN SICAK ÇORBA

Altındağ'dan yardım TIR'ları dışında, çorba ikram aracı ve personellerin de yola çıktığını söyleyen Başkan Asım Balcı, ”Çorba ikram aracımız da depremin hemen ardından yola çıktı ve bölgeye ulaştı. Personellerimiz depremzedelere sıcak çorba ikramında bulunuyor.” dedi.