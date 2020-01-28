Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 10:08 TSİ- Sağlık G: Bugün 10:10 TSİ

Tatlı yeme hissi vücudun susama sinyali olabilir

Vücudun alması gereken karbonhidrat miktarı yaş, boy, kilo ve fiziksel aktivite gibi özelliklerine göre değişebiliyor

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask

Vücudun alması gereken karbonhidrat miktarı yaş, boy, kilo ve fiziksel aktivite gibi özelliklerine göre değişebiliyor. Tahıllar, kurubaklagiller, süt ve süt ürünleri, meyve ve sebzelerin kompleks karbonhidrat grubunda olup, enerji ihtiyacının yüzde 50-60’ını oluşturduğunu söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “Şeker içeren yiyecek ve içeceklere aslında ihtiyacımız yok. Çay şekeri, mısır şurubu, glikoz şurubu gibi basit karbonhidratlı şekerleri günde 1-2 yemek kaşığını aşacak şekilde tüketiyorsak fazla şeker alıyoruz demektir. Tatlı yeme hissi vücudun susama sinyali olabilir dolasıyla o an geldiğinde önce su içilmesini tavsiye ediyoruz.” dedi.

Basit şekerler bağırsaklardan emildiğinde insülin hormonunda ve kan şekerinde dengesizliklere, iştahı artıran hormonun yükselmesine neden oluyor. Şeker ve şekerli yiyecek/içecekleri tükettikçe şekere karşı duyulan isteğimizin de arttığını dile getiren Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “Dekstroz, sükroz, galaktoz, maltoz, mısır şurubu, früktoz, darı şurubu, keçiboynuzu şurubu, akçaağaç şurubu, arpa maltı, esmer pirinç şurubu gibi basit şekerlerin olduğu paketli gıdaları, haftada 1-2 kereden fazla ya da günde 1-2 yemek kaşığını aşacak şekilde tüketiyorsak şekeri fazla tüketiyoruz diyebiliriz ve fazla tüketime devam ettiğimizde; obezite, insülin direnci, tip 2 diyabet, hipertansiyon ve kardiyovasküler gibi hastalıklara neden olduğu, hatta kanser riskini artırdığı çeşitli çalışmalarda bildirilmiştir.” şeklinde konuştu.

Dengeli beslenme ile şeker tüketimi sınırlanabilir

Şekersiz lifli atıştırmalıkları, dengeli beslenmeyi ve su tüketimini alışkanlık haline getirirsek basit şeker tüketimini azaltabileceğimizi söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “Tatlı yeme hissi vücudun susama sinyali olabilir dolasıyla o an geldiğinde önce su içilmesini tavsiye ediyoruz. Her şeyin ailede başladığını için çocuklarımıza çikolata ve aburcubur gibi basit şekerlerle tanıştırmak yerine meyve, pekmez ve bal gibi doğal tatlılara yönlendirmek en doğrusu ve çeşitli tatlı yiyeceklerin yerine, taze veya kuru meyvelerle, ceviz, fındık, badem, yulaf ezmesi, pekmez, süt, yoğurt karışımları ile şeker kullanmadan sağlıklı tatlılar deneyebiliriz.” dedi.
# SAĞLIK HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Doğru proteinin sırrı her gün iki bardak süt mask
Doğru proteinin sırrı her gün iki bardak süt
​Çocukları da afetlere hazırlamalıyız mask
​Çocukları da afetlere hazırlamalıyız
Anne babalar dikkat! Israrla yemek yedirmeye çalışmayın! mask
Anne babalar dikkat! Israrla yemek yedirmeye çalışmayın!
Kışın ıslak ve buzlu zeminde el bilek yaralanmalarına dikkat mask
Kışın ıslak ve buzlu zeminde el bilek yaralanmalarına dikkat
​Uzman Diyetisyenden kış ayı tavsiyeleri mask
​Uzman Diyetisyenden kış ayı tavsiyeleri
Rahim ağzı kanserine karşı önleminizi aldınız mı? mask
Rahim ağzı kanserine karşı önleminizi aldınız mı?
Fitoterapi, kanser tedavisinin yan etkilerini azaltabiliyor mask
Fitoterapi, kanser tedavisinin yan etkilerini azaltabiliyor
Corona Virüsü 2 günde belirti gösteriyor mask
Corona Virüsü 2 günde belirti gösteriyor
Diz kireçlenmesine karşı 3 etkili önlem mask
Diz kireçlenmesine karşı 3 etkili önlem
Otuzlu yaşlarla birlikte gelen tehlike varis mask
Otuzlu yaşlarla birlikte gelen tehlike varis

Bugün 10:08 TSİ - Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Doğru proteinin sırrı her gün iki bardak süt mask
Doğru proteinin sırrı her gün iki bardak süt
Tatlı yeme hissi vücudun susama sinyali olabilir mask
Tatlı yeme hissi vücudun susama sinyali olabilir
Kışın ıslak ve buzlu zeminde el bilek yaralanmalarına dikkat mask
Kışın ıslak ve buzlu zeminde el bilek yaralanmalarına dikkat
​Uzman Diyetisyenden kış ayı tavsiyeleri mask
​Uzman Diyetisyenden kış ayı tavsiyeleri
​Sağlıklı bir aile, bu özelliklere sahip olmalı mask
​Sağlıklı bir aile, bu özelliklere sahip olmalı
​Aralıklı oruç diyeti haftada 2-3 gün uygulanmalı mask
​Aralıklı oruç diyeti haftada 2-3 gün uygulanmalı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Büyükşehir’den Elazığ’a yardım konvoyu mask
Büyükşehir’den Elazığ’a yardım konvoyu
Kaçak kasaba operasyon mask
Kaçak kasaba operasyon
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan Elazığ Mesajı... mask
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan Elazığ Mesajı...
Hisarcıklıoğlu: “Elazığ depreminde kaybettiklerimizin acısı, yüreğimizi yaktı” mask
Hisarcıklıoğlu: “Elazığ depreminde kaybettiklerimizin acısı, yüreğimizi yaktı”
Bahçeli, "Enkazın kaldırılması için üstümüze ne düşüyorsa yapmaya hazırız'' mask
Bahçeli, "Enkazın kaldırılması için üstümüze ne düşüyorsa yapmaya hazırız''
Keçiören’de gülümseten uyku mask
Keçiören’de gülümseten uyku

GALERİ

Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar mask
Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak) mask
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak)
Mamak’ta santur konseri büyüledi mask
Mamak’ta santur konseri büyüledi
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti mask
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti
"Önceliğimiz temiz çevre" mask
"Önceliğimiz temiz çevre"
"Keçiörenli Görme Engelli Çocuklar Origamiyle Tanıştı" mask
"Keçiörenli Görme Engelli Çocuklar Origamiyle Tanıştı"
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL