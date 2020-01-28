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Çankayalı Sağlık Kart ile indirim kazanıyor

Çankaya Belediyesinin hayata geçirdiği “Sağlık Kart” uygulamasında indirim sağlanan sağlık kuruluşlarının sayısı artıyor. 

Elif Duman
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Çankaya Belediyesinin hayata geçirdiği “ Sağlık Kart” uygulamasında indirim sağlanan sağlık kuruluşlarının sayısı artıyor.  42 özel sağlık kuruluşunda muayene, tahlil-tetkik ve tedavi masraflarında yüzde 50’ye varan indirim sağlayan Sağlık Kart, bugüne kadar 75 bin adet dağıtıldı.

Çankaya Belediyesinin 2017’de 7 Nisan Dünya Sağlık Günü’nde başlattığı, özel sağlık kuruluşlarında yüzde 50’ye varan indirim imkanı sağlayan Sağlık Kart projesinde hastane sayısı ve kart edinen sayısı her geçen gün artıyor. Başlangıçta 17 sağlık kuruluşuyla başlayan projede sayı 42’ye çıkarken, Sağlık Kart alan vatandaşların sayısı da 75 bine yükseldi. Yüzde 50’ye kadar indirim imkanı sağlayan Sağlık Kart’a, Çankaya’da yaşayan veya Çankaya’da ticari faaliyette bulunan tüm Çankayalılar hiçbir koşul aranmadan sahip olabiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği politika, ilke ve programları, sosyal belediyecilik ve yeni nesil belediyecilik programının bir parçası olarak hayata geçiren Belediye, “Sağlık Kart” uygulaması ile sağlık hizmetinde fırsat eşitliğini amaçlıyor. Sağlık Kart’ın, sağladığı indirimler arasında, robotik cerrahi ile obezite ameliyatından laboratuvar tahlillerine, dermo kozmetolojiden doğum paketlerine, ağız ve diş sağlığından göz hastalıklarına, onkolojiden tüp bebeğe kadar geniş bir yelpaze mevcut. Anlaşma yapılan hastaneler arasında Liv Hospital, Bayındır Hastanesi, Medicana, Dünya Göz, Ufuk Üniversitesi gibi çok sayıda hastane yer alıyor.

42 SAĞLIK KURULUŞUNDA İNDİRİM

Çankaya Belediyesinin Sağlık Kart Projesinin sunduğu imkanlardan yararlanabilecek, 42 özel sağlık kuruluşları ise şöyle:

Veni Vidi Göz Hastalıkları Merkezi, Özel Ankara Umut Hastanesi, Denge Tıp Laboratuvarları, Özel Natomed Hastanesi, Özel İncek Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi, Özel Ankara Cerrahi Tıp Merkezi, Özel Doğal Hayat Polikliniği, Özel Özkaya Tıp Merkezi, Özel Çankaya Yaşam Hastanesi, Kudret Göz Hastanesi, Kudret Internatıonal Hastanesi, Özel Ortadoğu Hastanesi, Dünya Göz Hastanesi, Medicana Internatıonal Ankara Hastanesi, Liv Hospital, Bayındır Hastanesi, Güven Çayyolu Sağlık Kampüsü, Özel Doğa Tıp Laboratuvarı, Özel Çankaya Hastanesi, Maxtone İşitme Merkezi, Ufuk Üniversitesi Hastanesi, Özel Tandoğan Magnet Tıp Merkezi, Özel Medipark Tıp Merkezi, Özel Koru Hastanesi, Mor Optik Tic. Ltd.Şti., Özel Yeni Med Tıp Merkezi, TOBB Etü Hastanesi, Ena Laboratuvarları, Özel Lokman Hekim Akay Hastanesi, Özel Ortadoğu Damla Tıp Merkezi, Özel Yüzüncü Yıl Hastanesi, Özel Medsentez Polikliniği, Aktif Duyu İşitme Cihazları Satış Ve Uygulama Merkezi, Yeni Vizyon Tıp Merkezi, Engin Tıp Merkezi, Özel Ankara Mayagöz Hastalıkları Merkezi, Fizitek Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Merkezi, Siemens İşitme Cihazları, Özel Du-Çe Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Merkezi, Özel Hc İnternational Clinic Cerrahi Tıp Merkezi, Denthospital Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi, Özel Medisis Hastanesi.

Çankaya Belediyesinin Sağlık Kart hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, Çankaya Belediyesi Ana Binada bulunan Hoş Geldiniz Masası, Çayyolu Ek Hizmet Binasına başvurarak kartlarını ücretsiz temin edebilirler. Hastanelerin indirim oranlarına ise www.cankaya.bel.tr adresi Sağlık Hizmetleri sayfasından öğrenilebiliyor.
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Bugün 10:46 TSİ Ankara/ Çankaya- Belediye

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