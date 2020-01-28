Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 11:06 TSİ- Belediye G: Bugün 12:40 TSİ

Yeninamahalle'den Elazığ'a mektup var

Elazığ’da meydana gelen 6,8’lik depremin ardından Yenimahalle’de yardım seferberliği ilan edildi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Elazığ’da meydana gelen 6,8’lik depremin ardından Yenimahalle’de yardım seferberliği ilan edildi. Yenimahalle Belediyesi’nin başlattığı destek çağrısı üzerine harekete geçen Yenimahalleli vatandaşlar battaniye, kıyafet, çocuk bezi, kuru gıda malzemesi, elektrikli ısıtıcı gibi birçok insani ihtiyaç malzemesini belediye yetkililerine teslim etti.

Belediye ekipleri tarafından tek tek elden geçirilerek yeniden paketlenen yardım kolilerinden çıkan mektuplar ise duygulandırdı.

Minik yardımsever bozuk paralarını yolladı

Biriktirdiği bozuk paralarını ve oyuncağını gönderen minik Elanur Özdemir’in mektubunda şu ifadeler yer aldı, “Sizi Seviyorum. Üzüldüm. Size hediye gönderiyorum.”

Ayrıca 1,5 yaşındaki oğlunun oyuncaklarını depremzede çocuklara gönderen bir anne ise, oğlu Levent Ege adına şu satıları dile getirdi, “Henüz 1,5 yaşındayım. Bunları sizinle paylaşmak istiyorum. Kabul ederseniz çok mutlu olurum. Her zaman dualarımızdasınız. Allah yar ve yardımcınız olsun.”

“Siz daha az üşüyesiniz diye”

Dikkat çeken mektuplardan bir tanesi ise, asgari ücretle çalıştığını ifade eden bir vatandaşa aitti. Durumunun çok da iyi olmadığını dile getiren vatandaş, yazdığı mektupta “Asgari ücretle çalışan birisiyim, pek param artmıyor. Ama en azından siz daha az üşüyesiniz, sıcaklığınızı bir nebze olsun artırabilesiniz diye temiz, yıkanmış kıyafetlerimden gönderiyorum” ifadelerine yer verdi.

Yardımlar tashihi yapıldıktan sonra tırlarla deprem bölgesine gönderilecek. Yenimahallelilere duyarlılıkları nedeniyle teşekkür eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Yenimahalle’de bir aile olduğumuzu görmekten, hemşerilerimin duyarlılığından dolayı çok mutlu oldum. Yenimahalle iyi insanlar kentidir.” dedi.
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Beypazarı'nın yardım tırı yola çıktı mask
Beypazarı'nın yardım tırı yola çıktı
Sincan Belediyespor galibiyete doymuyor mask
Sincan Belediyespor galibiyete doymuyor
Yenimahalle personeline "Uyuşturucu ile Mücadele" eğitimi mask
Yenimahalle personeline "Uyuşturucu ile Mücadele" eğitimi
Pursaklar’dan Elazığ’a yardım eli mask
Pursaklar’dan Elazığ’a yardım eli
Bir yılda 852 gürültü şikayeti çözüldü mask
Bir yılda 852 gürültü şikayeti çözüldü
Çankayalı Sağlık Kart ile indirim kazanıyor mask
Çankayalı Sağlık Kart ile indirim kazanıyor
Etimesgut ve Sincan Elazığ ile Malatya için tek yürek oldu mask
Etimesgut ve Sincan Elazığ ile Malatya için tek yürek oldu
Çocuklar tatilde sinemaya doydu mask
Çocuklar tatilde sinemaya doydu
Başkan Altınok Özbekistan Büyükelçisi Agzamkhodjaev’i ziyaret etti mask
Başkan Altınok Özbekistan Büyükelçisi Agzamkhodjaev’i ziyaret etti
Arslan’dan Gönül Çarşısı’na ziyaret mask
Arslan’dan Gönül Çarşısı’na ziyaret

Bugün 11:06 TSİ Ankara/ Yenimahalle- Belediye

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sincan Belediyespor galibiyete doymuyor mask
Sincan Belediyespor galibiyete doymuyor
Yenimahalle personeline "Uyuşturucu ile Mücadele" eğitimi mask
Yenimahalle personeline "Uyuşturucu ile Mücadele" eğitimi
Bir yılda 852 gürültü şikayeti çözüldü mask
Bir yılda 852 gürültü şikayeti çözüldü
Çankayalı Sağlık Kart ile indirim kazanıyor mask
Çankayalı Sağlık Kart ile indirim kazanıyor
Çocuklar tatilde sinemaya doydu mask
Çocuklar tatilde sinemaya doydu
Başkan Altınok Özbekistan Büyükelçisi Agzamkhodjaev’i ziyaret etti mask
Başkan Altınok Özbekistan Büyükelçisi Agzamkhodjaev’i ziyaret etti
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Büyükşehir’den Elazığ’a yardım konvoyu mask
Büyükşehir’den Elazığ’a yardım konvoyu
Kaçak kasaba operasyon mask
Kaçak kasaba operasyon
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan Elazığ Mesajı... mask
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan Elazığ Mesajı...
Hisarcıklıoğlu: “Elazığ depreminde kaybettiklerimizin acısı, yüreğimizi yaktı” mask
Hisarcıklıoğlu: “Elazığ depreminde kaybettiklerimizin acısı, yüreğimizi yaktı”
Bahçeli, "Enkazın kaldırılması için üstümüze ne düşüyorsa yapmaya hazırız'' mask
Bahçeli, "Enkazın kaldırılması için üstümüze ne düşüyorsa yapmaya hazırız''
Keçiören’de gülümseten uyku mask
Keçiören’de gülümseten uyku

GALERİ

Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar mask
Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak) mask
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak)
Mamak’ta santur konseri büyüledi mask
Mamak’ta santur konseri büyüledi
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti mask
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti
"Önceliğimiz temiz çevre" mask
"Önceliğimiz temiz çevre"
"Keçiörenli Görme Engelli Çocuklar Origamiyle Tanıştı" mask
"Keçiörenli Görme Engelli Çocuklar Origamiyle Tanıştı"
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL