Yeninamahalle'den Elazığ'a mektup var

Elazığ’da meydana gelen 6,8’lik depremin ardından Yenimahalle’de yardım seferberliği ilan edildi. Yenimahalle Belediyesi’nin başlattığı destek çağrısı üzerine harekete geçen Yenimahalleli vatandaşlar battaniye, kıyafet, çocuk bezi, kuru gıda malzemesi, elektrikli ısıtıcı gibi birçok insani ihtiyaç malzemesini belediye yetkililerine teslim etti.

Belediye ekipleri tarafından tek tek elden geçirilerek yeniden paketlenen yardım kolilerinden çıkan mektuplar ise duygulandırdı.

Minik yardımsever bozuk paralarını yolladı

Biriktirdiği bozuk paralarını ve oyuncağını gönderen minik Elanur Özdemir’in mektubunda şu ifadeler yer aldı, “Sizi Seviyorum. Üzüldüm. Size hediye gönderiyorum.”

Ayrıca 1,5 yaşındaki oğlunun oyuncaklarını depremzede çocuklara gönderen bir anne ise, oğlu Levent Ege adına şu satıları dile getirdi, “Henüz 1,5 yaşındayım. Bunları sizinle paylaşmak istiyorum. Kabul ederseniz çok mutlu olurum. Her zaman dualarımızdasınız. Allah yar ve yardımcınız olsun.”

“Siz daha az üşüyesiniz diye”

Dikkat çeken mektuplardan bir tanesi ise, asgari ücretle çalıştığını ifade eden bir vatandaşa aitti. Durumunun çok da iyi olmadığını dile getiren vatandaş, yazdığı mektupta “Asgari ücretle çalışan birisiyim, pek param artmıyor. Ama en azından siz daha az üşüyesiniz, sıcaklığınızı bir nebze olsun artırabilesiniz diye temiz, yıkanmış kıyafetlerimden gönderiyorum” ifadelerine yer verdi.

Yardımlar tashihi yapıldıktan sonra tırlarla deprem bölgesine gönderilecek. Yenimahallelilere duyarlılıkları nedeniyle teşekkür eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Yenimahalle’de bir aile olduğumuzu görmekten, hemşerilerimin duyarlılığından dolayı çok mutlu oldum. Yenimahalle iyi insanlar kentidir.” dedi.