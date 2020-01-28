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Doğru proteinin sırrı her gün iki bardak süt

Birçok besin kaynağını içinde bulunduran süt, vücudumuzun güçlü ve sağlıklı kalabilmesi için sudan sonra en çok protein alımını da karşılıyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Birçok besin kaynağını içinde bulunduran süt, vücudumuzun güçlü ve sağlıklı kalabilmesi için sudan sonra en çok protein alımını da karşılıyor. Her gün süt içmenin önemine dikkat çeken uzmanlar; sütün en iyi protein kaynaklarından biri olduğunun altını çizerek, çocukların büyümesinin yanı sıra; kalp damar hastalıkları, hipertansiyondan obeziteye kadar birçok hastalıkla mücadele için önemli olduğunu belirtiyor.

Sağlıklı yaşam için gereken ve özellikle çocukların büyüme kaynağı olan, yetişkinlerde ise hastalık risklerini azaltan proteini düzenli almanın önemini vurgulayan uzmanlar, her gün düzenli süt içilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Acıbadem Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Baş konu hakkında yaptığı açıklamada; “Beslenme düzenimizde önemli protein kaynağı süttür. 1 litre süt 32 gram protein içerir. Bu nedenle sütte bulunan proteinler, hücre ve dokuların oluşmasında, saç ve tırnakların gelişmesinde önemli rol oynamakta, büyüme ve gelişmeye büyük ölçüde katkı sağlamakta, kasların sağlıklı gelişmesine ve çalışmasına yardımcı olmaktadır.” dedi.

Prof. Dr. Baş, özellikle çocukların fiziksel ve beyinsel gelişiminde proteinin önemine dikkat çekerek, “Yüksek kalitede, gerçek protein içeren sütün her gün tüketilmesi gerekir. Sütte bulunan proteinler diğer yiyeceklerde bulunan proteinlerden daha yüksek kalitededir. Vücudumuz sütteki proteininin tamamına yakınını sindirmektedir. Bu nedenle süt en sağlıklı protein kaynağı olan gıdaların başında gelir.” şeklinde konuştu.

Acıbadem Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Baş sütün toplumda yalnızca kalsiyum kaynağı gibi görüldüğünü, ancak son dönemde yapılan araştırmalarda, çok farklı hastalıkların kontrolü gibi önemli etkilerinin de ortaya çıktığını belirterek şu bilgileri verdi:

“Süt aynı zamanda fosfor, magnezyum, çinko ve selenyum gibi diğer birçok minerali de içinde barındırmaktadır. Son 20 yılda, süt ürünleri proteinleri üzerine araştırmalar artmıştır. Bugün biz biliyoruz ki süt ürünleri proteinlerinin hipertansiyon, dislipidemi ve hipertansiyon üzerine direk pozitif etkileri bulunmaktadır. Süt ürünleri proteinleri aynı zamanda yağsız vücut kitlesini artırma ve obeziteyi azaltma aracılığıyla dolaylı yoldan metabolik sağlığı iyileştirmektedir.”
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Bugün 13:23 TSİ - Sağlık

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