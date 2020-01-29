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Osmanlıspor taktiklere başladı

Başkent ekibi Adanaspor’la oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı tek antrenmanla devam ettirdi.

Elif Duman
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Osmanlıspor, TFF 1. Lig’in 20. haftasında Cuma günü deplasmanda Adanaspor’la oynayacağı maçın hazırlıklarını devam ettirdi.

Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki antrenman 1 saat 10 dakika sürdü.

Mor-sarılı ekip antrenmana ısınma koşusuyla başladı. Daha sonra koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla antrenmana devam eden başkent ekibi dar alanda gruplar halinde pas çalışması yaptı.

Tam sahada taktik çalışmasına geçen oyuncular yine tam sahada taktiğe yönelik oynanan çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı.
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Adanaspor hazırlıkları başladı mask
Adanaspor hazırlıkları başladı
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Derbi maçı hazırlıkları tamamlandı
Osmanlıspor çabukluk ve taktik çalıştı mask
Osmanlıspor çabukluk ve taktik çalıştı
Derbi hazırlıkları başladı mask
Derbi hazırlıkları başladı
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Osmanlıspor yenilendi
Boluspor hazırlıkları tamamlandı mask
Boluspor hazırlıkları tamamlandı
Başkent ekibi taktiğe devam etti mask
Başkent ekibi taktiğe devam etti
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Osmanlıspor, taktik ve gol çalıştı
Osmanlıspor'da Boluspor maçı hazırlıkları başladı mask
Osmanlıspor'da Boluspor maçı hazırlıkları başladı
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Osmanlıspor kampı tamamladı

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Osmanlıspor taktiklere başladı mask
Osmanlıspor taktiklere başladı
Adanaspor hazırlıkları başladı mask
Adanaspor hazırlıkları başladı
Derbi maçı hazırlıkları tamamlandı mask
Derbi maçı hazırlıkları tamamlandı
Osmanlıspor çabukluk ve taktik çalıştı mask
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