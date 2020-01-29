Osmanlıspor taktiklere başladı

Osmanlıspor, TFF 1. Lig’in 20. haftasında Cuma günü deplasmanda Adanaspor’la oynayacağı maçın hazırlıklarını devam ettirdi.

Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki antrenman 1 saat 10 dakika sürdü.

Mor-sarılı ekip antrenmana ısınma koşusuyla başladı. Daha sonra koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla antrenmana devam eden başkent ekibi dar alanda gruplar halinde pas çalışması yaptı.

Tam sahada taktik çalışmasına geçen oyuncular yine tam sahada taktiğe yönelik oynanan çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı.