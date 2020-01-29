Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 09:51 TSİ- Sağlık G: Bugün 09:54 TSİ

Grip hamileleri tehdit ediyor

Grip salgını 7’den 70’e herkesi tehdit ediyor. Hamileler ise hastalık açısından risk grubunda yer alıyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask

Grip salgını 7’den 70’e herkesi tehdit ediyor. Hamileler ise hastalık açısından risk grubunda yer alıyor. Gribe yol açan influenza virüsleri, hamile kadınları hastanede yatmaya neden olacak kadar etkiliyor. Gribin hamile bir kadının gelişmekte olan bebeği için de zararlı olabileceğini söyleyen Medical Park Trabzon Yıldızlı Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Gülşah Balık önemli uyarılarda bulundu.

BURUN AKINTISI, ATEŞ VE KUSMA OLABİLİR

İnfluenza virüsleri, grip olan kişilerin konuşması, hapşırması veya öksürmesi sırasında havaya saçılan damlacıkların solunması ve virüsle kirlenmiş yüzeylere temas sonucunda eller aracılığı ile kişiden kişiye bulaşır. Grip olan kişilerle aynı ortamda bulunmak (bir metre çapındaki alan) temas olarak kabul edilmektedir. Virüs bulaştığı yüzeylerde 2-8 saat boyunca canlılığını koruyabilir. İnfluenza virüsü bulaştıktan 1-4 gün sonra klinik bulgular görülmeye başlar. Burun akıntısı, boğaz ve baş ağrısı, öksürük ve ateşle (38 C’nin üzerinde) başlayan bulgulara halsizlik, terleme, eklem ve kas ağrıları eklenir. Bazı yaş gruplarında, gözlerde kızarma ve bulantı, kusma, ishal bulguları da olabilir. Grip, hastalanan kişilerin bağışıklık durumlarına veya virüsün tipine göre, alt solunum yollarına yayılarak ölümcül olabilen zatürreye neden olabilir.

GRİP ZATÜRREYE DÖNEBİLİR

Gribe yol açan influenza virüsleri, hamile kadınları hastanede yatmaya neden olacak kadar etkileyebilir. Grip, hamile bir kadının gelişmekte olan bebeği için de zararlı olabilir. Grip aşısı, doğum öncesi ve doğum sonrası için önemli bir unsurudur. Çünkü grip, doğum öncesi veya doğum sonrası dönemde meydana geldiğinde pnömoni (zatürre) dâhil olmak üzere ciddi hastalıklara neden olabilir.

Hamile kadınların bu belirtilerden herhangi birinde acil servise başvurması gereklidir:

• Nefes almada zorluk veya nefes darlığı,

• Göğüste veya karında kalıcı ağrı veya baskı,

• Kalıcı baş dönmesi, konfüzyon (uykuya meyilli olma),

• İdrar yapmada zorluk,

• Şiddetli kas ağrısı,

• Şiddetli zayıflık veya kararsızlık,

• Kötüleşen ateş veya öksürük,

• Bebeğin hareketinde azalma veya hareket yokluğu.

TEDAVİYE HEMEN BAŞLANMASI GEREKİR

Grip enfeksiyonunda tedaviye mümkün olan en kısa sürede başlamalıdır. Çünkü antiviral ilaçlar semptomlar başladıktan sonraki 48 saat içinde etkilerini gösterirler. Antiviral ilaçlar grip hastalığını daha hafif hale getirebilir ve hastanın daha hızlı iyileştiğini hissetmesini sağlayabilir. Ayrıca grip hastalığından kaynaklanabilecek ciddi sağlık sorunlarını da önleyebilirler. Antiviral ilaçlar hamile kadınlar için tercih edilen tedavidir, çünkü güvenli ve yararlı olduğunu dair çok sayıda çalışma mevcuttur. Gebeliğin erken döneminde grip enfeksiyonu veya diğer enfeksiyonlardan kaynaklanan ateş, bebekte doğum kusurlarına yol açabilir. Bu nedenle antiviral ilaçların yanı sıra, ateşi olan gebelere ateş düşürücü tedavi uygulanmalıdır.
# SAĞLIK HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Kol uyuşmasının sekiz olası nedeni mask
Kol uyuşmasının sekiz olası nedeni
Diz sakatlığı zamanında tedavi edilmezse futbolcunun kariyeri bitebilir mask
Diz sakatlığı zamanında tedavi edilmezse futbolcunun kariyeri bitebilir
Uyku ve yeme ihtiyacı artıyorsa dikkat! mask
Uyku ve yeme ihtiyacı artıyorsa dikkat!
Doğru proteinin sırrı her gün iki bardak süt mask
Doğru proteinin sırrı her gün iki bardak süt
​Çocukları da afetlere hazırlamalıyız mask
​Çocukları da afetlere hazırlamalıyız
Anne babalar dikkat! Israrla yemek yedirmeye çalışmayın! mask
Anne babalar dikkat! Israrla yemek yedirmeye çalışmayın!
Tatlı yeme hissi vücudun susama sinyali olabilir mask
Tatlı yeme hissi vücudun susama sinyali olabilir
Kışın ıslak ve buzlu zeminde el bilek yaralanmalarına dikkat mask
Kışın ıslak ve buzlu zeminde el bilek yaralanmalarına dikkat
​Uzman Diyetisyenden kış ayı tavsiyeleri mask
​Uzman Diyetisyenden kış ayı tavsiyeleri
Rahim ağzı kanserine karşı önleminizi aldınız mı? mask
Rahim ağzı kanserine karşı önleminizi aldınız mı?

Bugün 09:51 TSİ - Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Kol uyuşmasının sekiz olası nedeni mask
Kol uyuşmasının sekiz olası nedeni
Diz sakatlığı zamanında tedavi edilmezse futbolcunun kariyeri bitebilir mask
Diz sakatlığı zamanında tedavi edilmezse futbolcunun kariyeri bitebilir
Uyku ve yeme ihtiyacı artıyorsa dikkat! mask
Uyku ve yeme ihtiyacı artıyorsa dikkat!
Grip hamileleri tehdit ediyor mask
Grip hamileleri tehdit ediyor
Doğru proteinin sırrı her gün iki bardak süt mask
Doğru proteinin sırrı her gün iki bardak süt
Tatlı yeme hissi vücudun susama sinyali olabilir mask
Tatlı yeme hissi vücudun susama sinyali olabilir
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
1250 metrede sağlıklı yaşam yürüyüşü mask
1250 metrede sağlıklı yaşam yürüyüşü
Çankaya Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin yanında mask
Çankaya Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin yanında
TürkTraktör Ankara’daki fabrikasında iş makinesi üretimine başlıyor mask
TürkTraktör Ankara’daki fabrikasında iş makinesi üretimine başlıyor
Altındağ’ın yardımları yola çıktı mask
Altındağ’ın yardımları yola çıktı
Deniz Dünyası'na çocuklardan ve ailelerden yoğun ilgi mask
Deniz Dünyası'na çocuklardan ve ailelerden yoğun ilgi
ATO'nun yardım tırları yola çıkmaya başladı mask
ATO'nun yardım tırları yola çıkmaya başladı

GALERİ

Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar mask
Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak) mask
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak)
Mamak’ta santur konseri büyüledi mask
Mamak’ta santur konseri büyüledi
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti mask
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti
"Önceliğimiz temiz çevre" mask
"Önceliğimiz temiz çevre"
"Keçiörenli Görme Engelli Çocuklar Origamiyle Tanıştı" mask
"Keçiörenli Görme Engelli Çocuklar Origamiyle Tanıştı"
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL